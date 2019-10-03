«Истанбул Башакшехир» — «Боруссия» М. Прогноз (к. 3.75) и ставки на матч Лиги Европы 3 октября 2019 года

В четверг, 3 октября, французский «Сент-Этьен» будет принимать на своем поле немецкий «Вольфсбург» в рамках второго тура группового этапа Лиги Европы. Начало матча — в 19:55 мск. Прогноз на «Истанбул Башакшехир» — «Боруссия» М.

«Истанбул Башакшехир»

До разгрома от «Ромы» в первом туре у «Истанбул Башакшехира» была 3-матчевая беспроигрышная серия с учетом всех турниров, где только в одном матче была ничья.

Команда начинала выступления в еврокубках с главного клубного турнира Старого света. Но в 3-м квалификационном раунде дорогу ей перешел «Олимпиакос» — 1:0 и 2:0.

После этого коллектив проиграл еще два поединка кряду — на старте турецкой Суперлиги. И только после этого, в 3-м туре, удалось победить «Генчлерберлиги» (2:1), с чего и началась беспроигрышная серия.

После этого коллектив сыграл вничью 1:1 с «Бешикташем», а также разгромил «Ризеспор» в чемпионате Турции.

«Боруссия» М

«Боруссия» М завершила прошлый чемпионат Германии на пятой позиции, отстав от четвертого лигачемпионовского места всего на три очка.

«Жеребята» последний раз играли на евроарене в сезоне 2016/17. И тогда они заняли третье место в группе Лиги чемпионов, а перебравшись в Лигу Европы дошли до 1/8 финала.

В первом туре групповой стадии Лиги Европы текущего сезона команда сенсационно потерпела разгром 0:4 дома от «Вольфсбергера».

В текущем розыгрыше Бундеслиги гладбахцы провели шесть поединков, в которых четырежды выиграли, раз сыграли вничью и раз проиграли. С 13 очками они идут пятыми в таблице.

Прогноз

Букмекеры отдают предпочтение гостям, коэффициент на победу которых равен 2,2, тогда как успех хозяев поля оценивается в 3,1, а ничья — в 3,5.

Рекомендуем ставить на то, что «Боруссия» выиграет, и обе команды забьют за 3,75. 0