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    Возьмет ли «Лудогорец» реванш у «Ференцвароша»?

    «Ференцварош» — «Лудогорец». Прогноз (к. 1.50) и ставки на матч Лиги Европы 3 октября 2019 года

    Прогнозы на Лигу Европы Прогнозы на Лудогорец
    Прогноз на «Ференцварош» — «Лудогорец»
    «Ференцварош» — «Лудогорец»: фрагмент матча в ЛЧ
    В квартете H во втором туре группового этапа ЛЕ венгерский «Ференцварош» в Будапеште 3 октября сыграет болгарским «Лудогорцем». Начало игры — в 19:55 по мск. Прогноз на «Ференцварош» — «Лудогорец».

    «Ференцварош»

    «Ференцварош», как действующий чемпион Венгрии, стартовал в самом престижном евротурнире Европы, пройдя там два раунда и был выбит хорватским «Динамо» из Загреба (0:4 и 1:1).

    Стоит отметить, что в первом раунде отбора Лиги чемпионов венгры играли как раз со своим предстоящим противником, обыграв его в двух встречах: дома — 2:1, в гостях — 3:2.

    В первом туре группового этапа Лиги Европы подопечные Сергея Реброва расписали мировую в гостях с испанским «Эспаньолом» (1:1), забив в самом начале игры.

    Календарь и таблица Лиги Европы

    В чемпионате Венгрии «Ференцварош» идет вторым, уступая первой строке три очка, но имеют одну игру в запасе. На данный момент у команды 6-матчевая беспроигрышная серия, где она пять раз победила при одной ничьей.

    «Лудогорец»

    «Лудогорец», как мы упоминали выше, был выбит из текущей Лиги чемпионов предстоящим соперником, которому они дважды уступили со общим счетом 3:5.

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    Переместившись в Лигу Европы чемпион Болгарии выбил троих соперников. Если на первых двух этапах он не испытал трудностей, то на последнем раунде только из-за выездных голов прошел словенский «Марибор» — 0:0 и 2:2.

    Все прогнозы на футбол

    В стартовом поединке групповой стадии клуб из Разгарда разгромил на своей территории московский ЦСКА (5:1), уступая российскому коллективу после первой половине игры.

    На внутренней арене «Лудогорец» является лидером. Из 11 поединков команда победила в восьми из них при трех ничейных результатах. Отметим, что поражения от «Ференцвароша» пока единственные в этом сезоне. На данный момент у нее 6-матчевая победная серия.

    Прогноз на «Ференцварош» — «Лудогорец»

    Чемпион Болгарии сейчас находится в превосходной форме, чему свидетельствует серия побед. Прогнозируем, что «Лудогорец» сможет увезти очки из Венгрии. 0

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    «Ференцварош» — «Лудогорец». Прогноз (к. 1.50) и ставки на матч Лиги Европы 3 октября 2019 года. Прогноз на «Ференцварош» — «Лудогорец». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.50
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