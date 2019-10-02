«РБ Лейпциг» — «Лион». Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч Лиги чемпионов 2 октября 2019 года

В среду, 2 октября, во втором туре группового этапа Лиги чемпионов немецкий «РБ Лейпциг» на «Ред Булл Арене» примет французский «Лион». Поединок начнется в 22:00 по мск. Прогноз на «РБ Лейпциг» — «Лион».

«РБ Лейпциг»

«Быки» в первом туре ЛЧ обыграли в гостевом поединке португальскую «Бенфику» со счетом 2:1 и захватили лидерство в квартете G. Дублем отметился Тимо Вернер.

Накануне «РБ Лейпциг» потерпел первое поражение в сезоне, уступив в родных пенатах «Шальке» (1:3) в шестом туре Бундеслиги.

Эта неудача стоила «красно-белым» первой строки, на которую они пропустили мюнхенскую «Баварию». На счету подопечных Юлиана Нагельсманна 13 баллов и отставание от лидера на одно очко.

Стоить отметить, что «быки» в этом сезоне еще не уходили с поля без забитого мяча. Всего в восьми поединках с учетом всех турниров они наколотили 19 мячей.

«Лион»

«Лион» свой стартовый поединок группового этапа Лиги чемпионов свел вничью. На своей территории он поделил очки с российским «Зенитом» (1:1), отыгравшись в начале второго тайма с пенальти.

После того матча «ткачи» провели три встречи в чемпионате Франции, в которых дважды проиграли и одну игру свели вничью.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Поражения пришлись на домашние поединки по 0:1 от ПСЖ и «Нанта» в последнем туре, а мировую «аристократы» расписали в выездной игре с «Брестом» — 2:2.

Бронзовый призер чемпионата Франции на данный момент находится не в лучших кондициях. На счету «Лиона» сейчас 7-матчевая безвыигрышная серия. Последний раз он праздновал викторию еще в середине августа.

Прогноз на «РБ Лейпциг» — «Лион»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «РБ Лейпцига» предлагают — 1.67.

На викторию «Лиона» дают — 5.05, ничья оценена — в 4.50.

Даже несмотря на то, что французы на данный момент находятся в кризисе, на Лигу чемпионов они настроятся по-боевому. Думаем, что голы в данном поединке будут в обе стороны. 0