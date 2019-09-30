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    Продолжит ли неудачи «Манчестер Юнайтед» «Арсенал»?

    «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал». Прогноз (к. 4.6) и ставки на матч АПЛ 30 сентября 2019 года

    Прогнозы на АПЛ Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Манчестер Юнайтед Прогнозы на Арсенал
    Прогноз на «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал»
    «Арсенал» не проигрывает пять матчей кряду
    В седьмом туре английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» будет принимать «Арсенал». Матч пройдет на «Олд Траффорд» 30 сентября. Начало встречи — в 22:00 мск. Прогноз на «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 30 Сентября 2019 года
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    «Манчестер Юнайтед»

    В прошлом туре подопечные Уле-Гуннара Сульшера в рамках АПЛ проиграли «Вест Хэму» (0:2). После этого поражения и первых матчей нового тура «МЮ» опустился на 11 место в турнирной таблице АПЛ.

    Манкунианцы вряд ли могут занести начало чемпионата себе в актив — 8 очков в шести играх, 8 забитых мячей и 6 пропущенных.

    Стоит подчеркнуть, что в последних пяти матчах АПЛ «Красные Дьяволы» одержали лишь одну победу.

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    Во всех поединках старта сезона «МЮ» испытывал проблемы в атаке. После разгрома «Челси» на старте АПЛ (4:0) команда ни разу не забила больше гола за матч.

    «Арсенал»

    На данный момент после 6 туров «Арсенал» занимает восьмое место в турнирной таблице с 11 очками в активе.

    После победы в Премьер-лиге над «Бернли» (2:1), «Канониры» три матча не выигрывали. Сперва лондонцы уступили «Ливерпулю» (1:3), а затем дважды разошлись миром с «Тоттенхэмом» (2:2) и «Уотфордом» (2:2).

    Тем не менее, в последнем поединке в АПЛ команда Эмери в меньшинстве одолела «Астон Виллу» (3:2).

    В своем прошлом матче лондонцы разгромили дома «Ноттингем Форест» (4:0) в Кубке Лиги. Тем самым коллектив не проигрывает уже пять поединков во всех турнирах при трех победах кряду в последних из них.

    Прогноз

    Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля, коэффициент на победу которых равен 2,4, тогда как успех гостей оценивается в 2,87, а ничья — в 3,5.

    Рекомендуем ставить на то, что «Арсенал» выиграет, и обе команды забьют за 4,6. 0

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    «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал». Прогноз (к. 4.6) и ставки на матч АПЛ 30 сентября 2019 года. Прогноз на «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 4.60
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