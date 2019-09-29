«Кельн» — «Герта». Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч Бундеслиги 29 сентября 2019 года

29 сентября «Кельн» примет «Герту» в матче 6 тура немецкой Бундеслиги. Поединок состоится на арене «Рейн Энерги». Старт встречи в 19:00 по мск. Прогноз на «Кельн» — «Герта».

«Кельн»

«Козлы» занимают 16 место в турнирной таблице. У них всего 3 набранных балла благодаря пока что единственной победе над «Фрайбургом» со счетом 1:2.

В остальных четырех турах «Кельн» терпел поражение. В последних двух играх хозяева уступали «всухую». Они проиграли «Боруссии» М 0:1 и «Баварии» 4:0.

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На своем поле «красно-белые» в этом сезоне еще не выигрывали. Если захватить и прошлый сезон, то безвыигрышная домашняя серия составит 5 поединков, четыре из которых клуб проиграл.

«Герта»

«Герта» является соседом «Кельна» по турнирной таблице. Гости имеют 4 очка и находятся на 15 месте.

Сезон команда начала с ничьи, а затем было три поражения кряду. «Бело-голубые» проиграли 0:3 «Вольфсбургу», 3:0 «Шальке» и 2:1 «Майнцу».

Лишь в прошлом туре «Герта» смогла добыть первую победу в этом сезоне. «Старая дама» выиграла дома у «Падерборна» со счетом 2:1.

В чемпионате «Герта» пока что не имеет выездных успехов — одна ничья и два поражения.

Прогноз

2.11 букмекеры поставили на успех «Кельна». 3.35 они дают на победу «Герты». Коэффициентом 3.75 оценивается ничья.

Обе команды регулярно пропускают. У каждой команды по 11 пропущенных мячей. Так что можно сделать акцент именно на этом. Голы точно будут. Ставим на ТБ 2.5 за 1.65. 0