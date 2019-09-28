«Падерборн» — «Бавария». Прогноз (к. 1.55) и ставки на матч Бундеслиги 28 сентября 2019 года

В шестом туре чемпионата Германии «Падерборн» 28 сентября на своем поле примет мюнхенскую «Баварию». Поединок начнется в 16:30 по Москве. Прогноз на «Падерборн» — «Бавария».

«Падерборн»

«Падерборн» — явный аутсайдер Бундеслиги. В пяти поединках команда только раз сумела сыграть вничью, а в остальных четырех встречах неизменно проигрывала.

Единственный свой балл «сине-черные» заработали в выездной игре с «Вольфсбургом», сыграв 1:1. Еще два выезде закончились поражениями в один мяч — от «Байера» (2:3) и «Герты» (1:2) в последнем туре.

А вот оба домашних матча были провальными. В первом случае их положил на лопатки «Фрайбург» (1:3), а «Шальке» выиграл еще крупнее — 1:5.

Для «07» это всего лишь второе появление в элите немецкого футбола. Прошлый свой визит для команды был скоротечным (последнее место в сезоне 2014/15).

«Бавария»

Многократный чемпион Германии и главный претендент на Серебряную Салатницу, начал этот сезон с нестабильных результатов, так же как и в прошлом году.

В пяти встречах текущей Бундеслиги мюнхенцы теряли очки уже дважды. Первый раз они недосчитались баллов в домашней игре с «Гертой» (2:2), а также поделил очки с «РБ Лейпцигом» (1:1) в гостях.

Календарь и таблица Бундеслиги

Остальные три встречи чемпионата «Бавария» выиграла с общим счетом 13:1. В последнем туре «красные» разгромили на своей территории «Кельн» со счетом 4:0.

Во всех личных встречах «Бавария» обыгрывала «Падерборн» с крупным результатом. Общий счет — 22:1. Последний раз коллективы играли в 2018 году в Кубке Германии. Мюнхенцы победили на выезде — 6:0.

Прогноз на «Падерборн» — «Бавария»

В этом матче букмекеры отдают ощутимое преимущество гостям: победа «Баварии» — 1.17, победа «Падерборна» — 16.00, ничья — 9.70.

Учитывая ощутимую разницу команд в классе и историю противостояний, предлагаем поставить с форой на «Баварию». 0