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    Продолжит ли «Бавария» громить «Падерборн»?

    «Падерборн» — «Бавария». Прогноз (к. 1.55) и ставки на матч Бундеслиги 28 сентября 2019 года

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    Прогноз на «Падерборн» — «Бавария»
    Роберт Левандовский
    В шестом туре чемпионата Германии «Падерборн» 28 сентября на своем поле примет мюнхенскую «Баварию». Поединок начнется в 16:30 по Москве. Прогноз на «Падерборн» — «Бавария».

    «Падерборн»

    «Падерборн» — явный аутсайдер Бундеслиги. В пяти поединках команда только раз сумела сыграть вничью, а в остальных четырех встречах неизменно проигрывала.

    Единственный свой балл «сине-черные» заработали в выездной игре с «Вольфсбургом», сыграв 1:1. Еще два выезде закончились поражениями в один мяч — от «Байера» (2:3) и «Герты» (1:2) в последнем туре.

    А вот оба домашних матча были провальными. В первом случае их положил на лопатки «Фрайбург» (1:3), а «Шальке» выиграл еще крупнее — 1:5.

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    «Бавария»

    Многократный чемпион Германии и главный претендент на Серебряную Салатницу, начал этот сезон с нестабильных результатов, так же как и в прошлом году.

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    В пяти встречах текущей Бундеслиги мюнхенцы теряли очки уже дважды. Первый раз они недосчитались баллов в домашней игре с «Гертой» (2:2), а также поделил очки с «РБ Лейпцигом» (1:1) в гостях.

    Календарь и таблица Бундеслиги

    Остальные три встречи чемпионата «Бавария» выиграла с общим счетом 13:1. В последнем туре «красные» разгромили на своей территории «Кельн» со счетом 4:0.

    Во всех личных встречах «Бавария» обыгрывала «Падерборн» с крупным результатом. Общий счет — 22:1. Последний раз коллективы играли в 2018 году в Кубке Германии. Мюнхенцы победили на выезде — 6:0.

    Прогноз на «Падерборн» — «Бавария»

    В этом матче букмекеры отдают ощутимое преимущество гостям: победа «Баварии» — 1.17, победа «Падерборна» — 16.00, ничья — 9.70.

    Учитывая ощутимую разницу команд в классе и историю противостояний, предлагаем поставить с форой на «Баварию». 0

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