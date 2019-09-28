«Локомотив» — «Зенит». Прогноз (к. 1.90) и ставки на матч РПЛ 28 сентября 2019 года

В рамках 11-го тура чемпионата России по футболу 28 сентября пройдет встреча московского «Локомотива» и питерского «Зенита». Команды сыграют на «РЖД-Арене». Начало матча — в 19:00 мск. Прогноз на «Локомотив» — «Зенит».

«Локомотив»

Москвичи начали сентябрь с домашней победы над «Сочи» (1:0), прервавшей двухматчевую неудачную серию из ничьей с «Краснодаром» (1:1) и поражения от «Ростова» (1:2).

В Лиге чемпионов подопечные Семина стартовали более чем удачно, одержав выездную победу над леверкузенским «Байером» (2:1).

Затем, в рамках РПЛ был не без труда обыгран «Оренбург» (3:2), а вот в последнем матче «Локомотив» вылетел из Кубка России, играя полурезервным составом и уступив в серии пенальти «Балтике» (1:1, 1:4 по пенальти).

После 10 туров РПЛ «Локомотив» с 20 очками идет на 5-м месте, на 3 балла отставая от лидирующего «Зенита». Разница мячей 17-10, 4 года забил Гжегож Крыховяк.

В матче не примут участие травмированные защитники Борис Ротенберг и Михаил Лысов, а также полузащитник Антон Миранчук. Участие Алексея Миранчука под вопросом.

Прогнозы на чемпионат России по футболу

В прошлом сезоне «Локомотив» проиграл на выезде 3:5, но сыграл вничью дома 1:1. Этот сезон начался с матча за Суперкубок, в котором «Локо» уступил «Зениту» со счетом 2:3.

«Зенит»

Питерский клуб начал сентябрь с выездной победы в «Дерби двух столиц», взяв верх над «Спартаком» благодаря стандарту Жиркова — 1:0.

Во время паузы на матчи сборных «Зенит» провел товарищеский спарринг с «Сочи» (2:1), а затем в матче РПЛ обыграл дома тульский «Арсенал» (3:1).

В Лиге чемпионов питерцы стартовали непростым выездным матчем с «Лионом», который удалось свести вничью 1:1.

Вернувшись домой, «Зенит» разгромил на своем поле «Рубин» (5:0), а в последнем матче, в рамках 1/16 финала Кубка России не без труда одолел на выезде «Енисей» (2:1).

После 10 туров «Зенит» с 23 очками возглавляет таблицу РПЛ, на 2 очка опережая ЦСКА и на 3 — «Ростов», «Краснодар» и «Локо». Разница мячей 18-4, 5 голов забил Артем Дзюба.

Календарь и таблица РПЛ

В предстоящем матче не сыграет травмированный Малком, участие Сердара Азмуна и Себастьяна Дриусси под вопросом.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Зенита» — 2.5, победа «Локомотива» — 2.90, ничья в основное время — 3.30.

В последних пяти встречах на своем поле «Локомотив» дважды обыграл «Зенит» и дважды проиграл. Прогнозируем, что москвичи не потерпят домашнего поражения.

Матч вряд ли будет очень результативным, команды постараются сыграть понадежнее. Интересны варианты ТМ 2,5 за 1,80 и «Обе забьют — нет» за 1,95. 0