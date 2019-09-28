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    «Шальке» не даст «быкам» себя «забодать»

    «РБ Лейпциг» — «Шальке». Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч чемпионата Германии 28 сентября 2019 года

    Прогнозы на Бундеслигу Прогнозы на футбол Германии Прогнозы на РБ Лейпциг Прогнозы на Шальке 04
    Прогноз на «РБ Лейпциг» — «Шальке»
    Фрагмент матча прошлого сезона
    В субботу, 28 сентября, в рамках шестого тура немецкой Бундеслиги «РБ Лейпциг» на «Ред Булл Арене» сыграет с «Шальке». Начало игры — в 16:30 по мск. Прогноз на «РБ Лейпциг» — «Шальке».
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    Футбол. Германия. Бундеслига 28 Сентября 2019 года Коэффициенты на матч
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  • 1.55
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  • 4.50
  • 2
  • 5.40
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    «РБ Лейпциг»

    «РБ Лейпциг» пока блестяще проводит этот сезон, выиграв в шести встречах из семи при одном ничейном результате. После пяти туров «быки» с 13 очками являются лидерами Бундеслиги.

    Единственная потеря баллов пришлась на домашний поединок с «Баварией», где была зафиксирована ничья со счетом 1:1. Остальные матчи БЛ «красно-белые» выиграли с общим результатом 12:2.

    В последнем туре немецкого первенства подопечные Юлиана Нагельсмана одержали крупную победу над «Вердером» в Бремене — 3:0.

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    Также «РБ Лейпциг» хорошо стартовал и на евроарене, одолев в гостевом поединке Лиги чемпионов лиссабонскую «Бенфику» (2:1).

    «Шальке»

    «Шальке» после пяти туров чемпионата Германии идет на пятом месте в турнирной таблице, имея в своей копилке 10 очков.

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    Стартовал коллектив из Гельзенкирхена в БЛ неудачно, набрав только один балл в двух встречах (ничья с «Боруссией М» 0:0 и проигрыш от «Баварии» 0:3).

    Но затем «кобальтовые» только побеждали в германском первенстве, выиграв за этот период две игры с крупным счетом (над «Гертой» 3:0 и «Падерборном» 5:1).

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  • 11/09/2019

    • В последнем туре «шахтеры» с большим трудом взяли три очка в домашней встрече с «Майнцем» (2:1), забив победный гол на последней минуте игры.

    В прошлом розыгрыше Бундеслиги «РБ Лейпциг» на своем поле сыграл вничью с «Шальке» (0:0), а Гельзенкирхене верх взяли «быки» — 1:0.

    Прогноз на «РБ Лейпциг» — «Шальке»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «РБ Лейпцига» предлагают — 1.60.

    На викторию «Шальке» дают — 5.40, ничья оценена — в 4.60.

    Прогнозируем, что «Шальке» даст бой «быкам» на «Ред Булл Арене», а если и проиграет, то это будет, скорее всего, в один мяч. Предлагаем поставить с форой на гостей. 0

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