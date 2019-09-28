«РБ Лейпциг» — «Шальке». Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч чемпионата Германии 28 сентября 2019 года

«РБ Лейпциг»
«РБ Лейпциг» пока блестяще проводит этот сезон, выиграв в шести встречах из семи при одном ничейном результате. После пяти туров «быки» с 13 очками являются лидерами Бундеслиги.
Единственная потеря баллов пришлась на домашний поединок с «Баварией», где была зафиксирована ничья со счетом 1:1. Остальные матчи БЛ «красно-белые» выиграли с общим результатом 12:2.
В последнем туре немецкого первенства подопечные Юлиана Нагельсмана одержали крупную победу над «Вердером» в Бремене — 3:0.
Также «РБ Лейпциг» хорошо стартовал и на евроарене, одолев в гостевом поединке Лиги чемпионов лиссабонскую «Бенфику» (2:1).
«Шальке»
«Шальке» после пяти туров чемпионата Германии идет на пятом месте в турнирной таблице, имея в своей копилке 10 очков.
Стартовал коллектив из Гельзенкирхена в БЛ неудачно, набрав только один балл в двух встречах (ничья с «Боруссией М» 0:0 и проигрыш от «Баварии» 0:3).
Но затем «кобальтовые» только побеждали в германском первенстве, выиграв за этот период две игры с крупным счетом (над «Гертой» 3:0 и «Падерборном» 5:1).
В последнем туре «шахтеры» с большим трудом взяли три очка в домашней встрече с «Майнцем» (2:1), забив победный гол на последней минуте игры.
В прошлом розыгрыше Бундеслиги «РБ Лейпциг» на своем поле сыграл вничью с «Шальке» (0:0), а Гельзенкирхене верх взяли «быки» — 1:0.
Прогноз на «РБ Лейпциг» — «Шальке»
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «РБ Лейпцига» предлагают — 1.60.
На викторию «Шальке» дают — 5.40, ничья оценена — в 4.60.
Прогнозируем, что «Шальке» даст бой «быкам» на «Ред Булл Арене», а если и проиграет, то это будет, скорее всего, в один мяч. Предлагаем поставить с форой на гостей. 0