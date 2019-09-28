«РБ Лейпциг» — «Шальке». Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч чемпионата Германии 28 сентября 2019 года

В субботу, 28 сентября, в рамках шестого тура немецкой Бундеслиги «РБ Лейпциг» на «Ред Булл Арене» сыграет с «Шальке». Начало игры — в 16:30 по мск. Прогноз на «РБ Лейпциг» — «Шальке».

«РБ Лейпциг»

«РБ Лейпциг» пока блестяще проводит этот сезон, выиграв в шести встречах из семи при одном ничейном результате. После пяти туров «быки» с 13 очками являются лидерами Бундеслиги.

Единственная потеря баллов пришлась на домашний поединок с «Баварией», где была зафиксирована ничья со счетом 1:1. Остальные матчи БЛ «красно-белые» выиграли с общим результатом 12:2.

В последнем туре немецкого первенства подопечные Юлиана Нагельсмана одержали крупную победу над «Вердером» в Бремене — 3:0.

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Также «РБ Лейпциг» хорошо стартовал и на евроарене, одолев в гостевом поединке Лиги чемпионов лиссабонскую «Бенфику» (2:1).

«Шальке»

«Шальке» после пяти туров чемпионата Германии идет на пятом месте в турнирной таблице, имея в своей копилке 10 очков.

Стартовал коллектив из Гельзенкирхена в БЛ неудачно, набрав только один балл в двух встречах (ничья с «Боруссией М» 0:0 и проигрыш от «Баварии» 0:3).

Но затем «кобальтовые» только побеждали в германском первенстве, выиграв за этот период две игры с крупным счетом (над «Гертой» 3:0 и «Падерборном» 5:1).

В последнем туре «шахтеры» с большим трудом взяли три очка в домашней встрече с «Майнцем» (2:1), забив победный гол на последней минуте игры.

В прошлом розыгрыше Бундеслиги «РБ Лейпциг» на своем поле сыграл вничью с «Шальке» (0:0), а Гельзенкирхене верх взяли «быки» — 1:0.

Прогноз на «РБ Лейпциг» — «Шальке»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «РБ Лейпцига» предлагают — 1.60.

На викторию «Шальке» дают — 5.40, ничья оценена — в 4.60.

Прогнозируем, что «Шальке» даст бой «быкам» на «Ред Булл Арене», а если и проиграет, то это будет, скорее всего, в один мяч. Предлагаем поставить с форой на гостей. 0