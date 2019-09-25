«Мордовия» — «Ростов». Прогноз (к. 1.77) и ставки на матч Кубка России 25 сентября 2019 года

В 1/16 финала Кубка России «Мордовия» будет принимать «Ростов». Матч состоится 25 сентября на стадионе «Старт». Начало встречи — в 18:30 мск. Прогноз на «Мордовия» — «Ростов».

«Мордовия»

В предыдущем раунде плей-офф Кубка России саранский клуб в серии послематчевых пенальти обыграл «Акрон Тольятти» (1:1, 3:5).

После этого команда Марата Мустафина сумела победить лишь в одной встрече из 5. 25 августа «Мордовия» на своем поле уступила «Нижнему Новгороду» (0:1). Затем, отправившись на выезд в Армавир, гости разошлись миром с одноименным коллективом (0:0).

Все прогнозы на спорт

В 12 туре ФНЛ подопечные Мустафина проиграли клубу «Луч-Энергия» (1:2), а через неделю «Мордовия» не выявила сильнейшего во встрече с курским «Авангардом» (2:2).

В поединке 21 сентября команда на своем поле победила, взяв верх над «Текстильщиком» (1:0). За 14 туров чемпионата саранский клуб заработал 13 очков и занял 16 место в таблице.

«Ростов»

Сейчас команда из Ростова сконцентрирована на выступлениях в Премьер-лиге. За 10 туров «сельмаши» набрали 20 очков, что позволяет им замкнуть тройку лидеров первенства.

Уступив 18 августа «Уфе» (2:0), желто-синие провели победную серию из трех матчей РПЛ. 25 августа на своем поле подопечные Карпина справились с «Рубином» (2:1), а чуть позже «Ростов» взял верх над «Локомотивом» (1:2).

Затем «сельмаши» провели необычный товарищеский поединок, переиграв сборную Сирии (3:0). А после перерыва на матчи отборочного цикла к Евро-2020 желто-синие завоевали 3 очка в противостоянии с «Ахматом».

Но 21 сентября в Саранске ростовчане не смогли зацепиться за баллы, потерпев поражение от «Тамбова» (2:1).

Прогноз

На победу «Мордовии» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 5,80, на ничью — 3,95, а на победу «Ростова» — 1,55.

Наш прогноз на матч — индивидуальный тотал «Ростова» больше 1,5 с коэффициентом 1,77. 0