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    КАМАЗ — «Спартак». Прогноз и ставки на матч Кубка России 25 сентября 2019 года

    Прогнозы на Кубок России Прогнозы на футбол России Прогнозы на Спартак Прогнозы на КамАЗ
    Прогноз на КАМАЗ — «Спартак»
    Олег Кононов
    В 1/16 финала Кубка России КАМАЗ будет принимать «Спартак». Матч состоится 25 сентября на стадионе «КАМАЗ» в Набережных Челнах. Начало встречи — в 18:30 мск. Прогноз на КАМАЗ — «Спартак».
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    Футбол. Россия. Кубок 25 Сентября 2019 года Коэффициенты на матч
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  • 8.30
  • X
  • 5.00
  • 2
  • 1.35
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    КАМАЗ

    Команда из Набережных Челнов начала выступление в Кубке России с 1/64 финала, победив на выезде выступающий в чемпионате Татарстана ижевский «Делин» (4:0).

    В 1/32 финала КАМАЗ, выступающий в ПФЛ, справился с командой ФНЛ — нижнекамским «Нефтехимиком», забив два безответных мяча.

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    Затем в рамках первенства ПФЛ КАМАЗ сыграл вничью с «Акроном» (4:4) и выдал серию из пяти побед подряд.

    Последовательно были обыграны «Урал-2» (1:0), «Лада Димитровград» (4:0), «Звезда Пермь» (1:0), «Уфа-2» (3:1) и «Лада» (4:0).

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    • Беспроигрышная серия КАМАЗА во всех турнирах достигла 13 матчей (11 побед и 2 ничьих), в сезоне команда потерпела лишь одно поражение, уступив на выезде «Тюмени» (2:3).

    После 11 туров КАМАЗ с 28 очками идет на первом месте в зоне «Урал-Поволжье». Разница мячей 32-12, лучшие бомбардиры с 9 голами Александр Гаглоев и Александр Гаглоев.

    «Спартак»

    Август для красно-белых начался столичным дерби 4-го тура с «Динамо» (0:0), после чего в 3-раунде отбора Лиги Европы «Спартак» прошел швейцарский «Тун» (3:2 в гостях и 2:1 дома).

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    Между этими встречами «Спартак» на выезде одержал уверенную победу над «Ахматом» (3:1), а после — в столичном дерби с ЦСКА добился непростой домашней победы — 2:1.

    Затем «Спартак» вылетел из Лиги Европы, уступив португальской «Браге» (0:1 на выезде и 1:2 дома), а между этими матчами в 7-м туре РПЛ красно-белые на выезде вырвали победу у «Крыльев Советов» (2:1).

    Календарь и таблица РПЛ

    После этого пошла серия поражений: «Спартак» на своем поле уступил «Зениту» (0:1) в дерби двух столиц, дома проиграл «Уралу» (1:2), а в последнем матче уступил «Уфе» (0:1).

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  • 21/09/2019

    • После 10 туров «Спартак» с 14 очками идет на 9-м месте в таблице РПЛ. Разница мячей 11-1. Зелимхан Бакаев забил 5 мячей во всех турнирах. В РПЛ 4 мяча на счету Самюэля Жиго.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Спартака» — 1.45, победа КАМАЗА — 7.25, ничья в основное время — 4.25.

    «Спартак» проиграл четыре последних матча и кубковый матч с командой ПФЛ — отличный шанс прервать эту серию. Несмотря на то, что КАМАЗ справился с соперником из ФНЛ, красно-белые ему вряд ли по зубам.

    КАМАЗ много забивает, а у «Спартака» проблемы с обороной. Интересны варианты «Обе забьют» за 1,85 и ТБ 2,5 за 1,65. 0

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