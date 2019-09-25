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    Середняки РПЛ и ФНЛ сыграют нерезультативно?

    «Чайка» — «Уфа». Прогноз (к. 1.63) и ставки на матч 1/16 финала Кубка России 25 сентября 2019 года

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    Прогноз на «Чайка» — «Уфа»
    Игроки «Уфы»
    В поединке 1/16 финала Кубка России перволиговая «Чайка» из села Песчанокопское 25 сентября дома сыграет с высшелиговой «Уфой». Игра начнется в 18:00 по мск. Прогноз на «Чайка» — «Уфа».

    «Чайка»

    «Чайка», которая только в 2016 году получила лицензированию РФС, за три года добралась до первой лиги, где на данный момент идет в середине турнирной таблицы ФНЛ.

    За последние пять встреч клуб из Ростовской области выиграл три игры при одной ничьей и одном поражении. Сперва сельская команда выиграла три встречи кряду, одолев «Текстильщик», «Енисей» и «Ротор».

    Затем «чайки» проиграли одному из лидеров первой лиги «Химкам» (0:1) в гостях, а в своей последней игре они поделили очки с «Краснодаром-2» — 1:1.

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    В этом розыгрыше Кубка России «Чайка» преодолела уже один этап, где легко обыграла второлиговый черкесский «Интер» в гостях со счетом 5:2.

    «Уфа»

    После того как «Уфа» в сезоне 2016/17 добралась до полуфинала Кубка России, т.с. добившись своего наивысшего результата в этом турнире, в последующих двух розыгрышах она прекращала борьбу на первом же этапе.

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    В сезоне 2017/18 и 2018/19 «горожане» дважды уступили дорогу «Нижнему Новгороду», оба раза проиграв представителю ФНЛ в серии послематчевых пенальти.

    После 10 туров РПЛ башкирский коллектив идет на шестой позиции, имея в своей копилке 14 баллов, отставая от топ-5 на шесть пунктов.

    Календарь и таблица РПЛ

    В двух последних встречах чемпионата «Уфа» набрала четыре балла. Сперва расписала мировую в Москве с «Динамо» (0:0), а накануне дома обыграла «Спартак» — 1:0.

    Прогноз на «Чайка» — «Уфа»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Уфы» в основное время предлагают — 2.05.

    На викторию «Чайки» дают — 3.85, ничья оценена — в 3.15.

    Проход: «Уфы» — 1.50, «Чайки» — 2.50.

    В противостоянии середняков ФНЛ и Премьер-лиги, которые не особо играют результативно в последнее время, мы не ждем феерии голов. 0

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    «Чайка» — «Уфа». Прогноз (к. 1.63) и ставки на матч 1/16 финала Кубка России 25 сентября 2019 года. Прогноз на «Чайка» — «Уфа». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.63
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