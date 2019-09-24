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    Заработает ли «Леванте» первые очки на выезде в этом сезоне?

    «Бетис» — «Леванте». Прогноз (к. 1.90) и ставки на матч чемпионата Испании 24 сентября 2019 года

    Прогнозы на Примеру Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Бетис Прогнозы на Леванте
    Прогноз на «Бетис» — «Леванте»
    Серхио Леон
    В шестом туре испанской Примеры 24 сентября «Бетис» на «Бенито Вильямарин» будет принимать «Леванте». Начало встречи — в 21:00 мск. Прогноз на «Бетис» — «Леванте».
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    Футбол. Испания. Примера 24 Сентября 2019 года
    Бетис
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    •  Бетис 21:00 Леванте Леванте
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    «Бетис»

    «Бетис» за пять матчей испанского чемпионата заработал столько же очков, с которыми расположился во второй части турнирной таблицы, пока на 12-м месте.

    Начали сезон «зелено-белые» крайне неудачно, проиграв две игры на старте. Сперва они дома уступили «Вальядолиду» (1:2), а потом были разгромлены «Барселоной» (2:5) в гостях.

    После чего клуб из Севильи не проигрывает в последних трех турах Примеры. Началась эта серия с домашней виктории над главным аутсайдером этого чемпионата — «Леганесом» (2:1).

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    • Последние две игры «огурцы» закончили вничью — с «Хетафе» (1:1) на своей территории и «Осасуной» (0:0) в Памплоне в последнем игровом дне.

    «Леванте»

    «Леванте» за пять матчей испанского чемпионата заработал семь баллов. С таким количеством пунктов левантийцы на данный момент восьмые в Примере.

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    Стартовали «лягушки» с выездного поражения от «Алавеса» (0:1). Потом дважды победили в домашних встречах — «Вильярреал» (2:1) и «Вальядолид» (2:0).

    Календарь и таблица испанской Примеры

    После чего они вновь уступили на чужом поле, на этот раз «Реалу» (2:3), а накануне «красно-синие» дома расписали мировую с «Эйбаром» — 0:0.

    В минувшем сезоне «Леванте» дважды разгромил «Бетис»: 4:0 — на своем поле и 3:0 — в гостях. Перед этим четырежды побеждал «Бетис».

    Прогноз на «Бетис» — «Леванте»

    В этом матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Бетиса» — 1.99, победа «Леванте» — 4.00, ничья — 3.75.

    «Леванте» на данный смотрится очень даже неплохо, а «Бетис» пока не показывает стабильную игру. Прогнозируем, что гости увезут очки из Севильи. 0

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