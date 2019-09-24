«Бетис» — «Леванте». Прогноз (к. 1.90) и ставки на матч чемпионата Испании 24 сентября 2019 года

В шестом туре испанской Примеры 24 сентября «Бетис» на «Бенито Вильямарин» будет принимать «Леванте». Начало встречи — в 21:00 мск. Прогноз на «Бетис» — «Леванте».

«Бетис»

«Бетис» за пять матчей испанского чемпионата заработал столько же очков, с которыми расположился во второй части турнирной таблицы, пока на 12-м месте.

Начали сезон «зелено-белые» крайне неудачно, проиграв две игры на старте. Сперва они дома уступили «Вальядолиду» (1:2), а потом были разгромлены «Барселоной» (2:5) в гостях.

После чего клуб из Севильи не проигрывает в последних трех турах Примеры. Началась эта серия с домашней виктории над главным аутсайдером этого чемпионата — «Леганесом» (2:1).

Последние две игры «огурцы» закончили вничью — с «Хетафе» (1:1) на своей территории и «Осасуной» (0:0) в Памплоне в последнем игровом дне.

«Леванте»

«Леванте» за пять матчей испанского чемпионата заработал семь баллов. С таким количеством пунктов левантийцы на данный момент восьмые в Примере.

Стартовали «лягушки» с выездного поражения от «Алавеса» (0:1). Потом дважды победили в домашних встречах — «Вильярреал» (2:1) и «Вальядолид» (2:0).

Календарь и таблица испанской Примеры

После чего они вновь уступили на чужом поле, на этот раз «Реалу» (2:3), а накануне «красно-синие» дома расписали мировую с «Эйбаром» — 0:0.

В минувшем сезоне «Леванте» дважды разгромил «Бетис»: 4:0 — на своем поле и 3:0 — в гостях. Перед этим четырежды побеждал «Бетис».

Прогноз на «Бетис» — «Леванте»

В этом матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Бетиса» — 1.99, победа «Леванте» — 4.00, ничья — 3.75.

«Леванте» на данный смотрится очень даже неплохо, а «Бетис» пока не показывает стабильную игру. Прогнозируем, что гости увезут очки из Севильи. 0