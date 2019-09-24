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    Добудет ли «Монако» первую победу в сезоне?

    «Монако» — «Ницца». Прогноз (к. 1.55) и ставки на матч чемпионата Франции 24 сентября 2019 года

    Прогнозы на футбол Франции Прогнозы на Лигу 1 Прогнозы на Монако Прогнозы на Ниццу
    Прогноз на «Монако» — «Ницца»
    Игроки «Монако»
    В седьмом туре французской Лиги 1 «Монако» будет принимать «Ниццу». Игра пройдет на стадионе «Луи II» 24 сентября. Начало встречи — в 22:00 мск. Прогноз на «Монако» — «Ницца».
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    Футбол. Франция. Лига 1 24 Сентября 2019 года Коэффициенты на матч
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    «Монако»

    Команда из княжества Монако продолжает неудачно выступать на просторах Франции. Сейчас на счету у красно-белых всего лишь 3 очка и позиция в зоне вылета.

    На старте сезона монегаски с одинаковым счетом проиграли «Лиону» (0:3) дома и «Мецу» (3:0) на выезде.

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    После этого подопечные Жардима дважды сыграли вничью. На стадионе «Луи II» «Монако» и «Ним» расписали мировую (2:2), а спустя неделю сильнейшего не выявили красно-белые в поединке со «Страсбуром» (2:2).

    Затем на своем поле этот коллектив в результативной битве потерпел поражение от «Марселя» (3:4). А в последней на данный момент встрече команда Жардима обошлась без голов в противостоянии с «Реймсом» (0:0).

    «Ницца»

    На данный момент «орлята» имеют в своем активе 12 очков, заработанных в 6 матчах. Пока подопечные Патрика Виейры находятся в верхней части турнирной таблицы, демонстрируя неплохие результаты.

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    • Удивительной особенностью выступлений этого клуба в Лиге 1 является одинаковый итоговый счет каждого матча.

    На старте сезона «гимнасты» победили «Амьен» дома (2:1), а чуть позже коллектив из Ниццы с минимальным преимуществом обыграл «Ним» (1:2).

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    Затем команда Виейры уступила «Марселю» (1:2), но через несколько дней «орлята» взяли верх над «Ренном» (1:2). В выездной встрече с «Монпелье» гости проиграли (2:1). Ну а в последнем поединке «гимнасты» справились с «Дижоном» (2:1).

    Прогноз

    Успех многострадального коллектива «Монако» оценивается в 2,04, на ничью букмекеры дают коэффициент 3,50, а на победу «Ниццы» — 3,80.

    Наш прогноз на матч — тотал больше 2 с коэффициентом 1,55. 0

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