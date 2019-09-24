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    Матч в Колчестере будет спокойным

    «Колчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм». Прогноз (к. 1.55) и ставки на матч Кубка Английской лиги 24 сентября 2019 года

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    Прогноз на «Колчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм»
    Игроки «Тоттенхэма»
    В 1/16 финала Кубка Английской лиги «Колчестер Юнайтед» будет принимать «Тоттенхэм». Игра пройдет на стадионе «Колчестер Коммьюнити» 24 сентября. Начало встречи — в 21:45 мск. Прогноз на «Колчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм».

    «Колчестер Юнайтед»

    В рамках 1/32 финала Кубка коллектив из одноименного британского города сенсационно прошел «Кристал Пэлас», обыграв «стекольщиков» в серии пенальти (0:0, 4:5).

    После этого команда приняла участие в 6 поединках в сезоне, 4 из которых она выиграла. В 6 туре Второй лиги «Колчестер» взял верх над «Олдхэмом» (0:1).

    Затем этот коллектив в Трофее Английской лиги одолел «Гиллингем» (2:3), а чуть позже в регулярном первенстве команда расписала мировую с «Уоллсолом» (0:0). Спустя неделю подопечные Джона Макгрила уступили «Форесту Грин» (1:0).

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    Две последние встречи во Второй лиге «Колчестер» выиграл у клуба «Суиндон Таун» (0:3) и у «Лейтон Ориент» (2:1).

    «Тоттенхэм»

    Команда из Лондона еще не принимала участия в Кубке Английской лиги. На сегодняшний день лазурно-белые сыграли 6 матчей в АПЛ и провели одну встречу в Лиге чемпионов.

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    • Результаты подопечных Почеттино пока не радуют. К примеру, в последних 5 встречах «шпоры» победили всего 1 раз. В том удачном для себя противостоянии «Тоттенхэм» дома разгромил «Кристал Пэлас» (4:0).

    После этого команда отправилась в Грецию на матч группового этапа ЛЧ против «Олимпиакоса». В нем лондонцы вели 0:2, однако, растратив преимущество, оба коллектива расписали мировую (2:2).

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    В гостевом поединке в рамках Премьер-лиги 21 сентября «Тоттенхэм» вновь потерпел неудачу, уступив «Лестеру» (2:1). И снова в этой встрече «шпоры» забили первыми.

    Прогноз

    В успех представителей Второй лиги букмекеры верят слабо. На их победу дается котировка 13,9, ничья оценивается в 7,50, а победа «Тоттенхэма» — в 1,18.

    Не стоит ждать, что гости этой встречи пойдут вперед изо всех сил. Наш прогноз на матч — тотал меньше 4 с коэффициентом 1,55. 0

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