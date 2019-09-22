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    Сможет ли «Парма» усугубить положение Симоне Индзаги в «Лацио»?

    «Лацио» — «Парма». Прогноз (к. 1.89) и ставки на матч Серии А 22 сентября 2019 года

    Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Серию А Прогнозы на Парму Прогнозы на Лацио
    Прогноз на «Лацио» — «Парма»
    Симоне Индзаги
    В воскресенье, 22 сентября, «Лацио» будет принимать на своем поле «Парму» в рамках четвертого тура итальянской Серии А. Начало матча — в 21:45 мск. Прогноз на «Лацио» — «Парма».
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    Футбол. Италия. Серия А 22 Сентября 2019 года Коэффициенты на матч
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    «Лацио»

    Сейчас «орлята» с 4 очками, заработанными в трех встречах, располагаются на десятом месте в турнирной таблице. В этих матчах подопечные Симоне Индзаги сумели забить 5 голов, а пропустили всего три.

    В отличие от многих представителей чемпионата Италии, «Лацио» еще не играл в Кубке страны, поэтому сезон для римского коллектива начался с конца августа.

    В первом матче итальянского первенства «бело-голубые» отправились на выезд в Геную. Там гости разгромили местную «Сампдорию» (0:3) — Чиро Иммобиле оформил в этой встрече дубль.

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    Поединок второго тура завершился ничьей 1:1 в римском дерби против «Ромы» на «Олимпийском». В третьем туре подопечные Индзаги проиграли СПАЛу на выезде — 1:2.

    Ситуация еще больше усугубилась после первого тура группового этапа Лиги Европы — римляне на выезде уступили румынскому «Клужу» (1:2). В последние дни появилась информация, что в ближайшее время Симоне Индзаги может быть отправлен в отставку, если ситуация с результатами не изменится.

    «Парма»

    По итогам прошлого сезона «Парма» сумела избежать вылета в Серию B. Команда заняла 14-е место с 41 очком в активе, оторвавшись от зоны вылета на три балла.

    Сезон для подопечных Роберто Д'Аверсы стартовал в Кубке Италии, где удалось одолеть «Венецию» — 3:1.

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    В первом туре Серии А команда принимала чемпиона Италии «Ювентус» и оказала достойное сопротивление, но уступила — 0:1. Далее был выезд к «Удинезе» и победа со счетом 3:1. В прошлом туре «крестоносцы» дома доминировали в игре с «Кальяри», но уступили — 1:3.

    После трех туров «Парма» идет 15-й, набрав три очка и опережая зону вылета лишь по дополнительным показателям.

    Прогноз

    На победу «Лацио» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.32, на ничью — 5.80, а на победу «Пармы» — 9.50.

    Да, римляне проиграли в Лиге Европы, но тренерский штаб дал отдохнуть основным игрокам, потому что ставка делается на чемпионат. Ожидаем, что римляне начнут исправлять ситуацию. Ставим на победу «Лацио» с форой -1,5 гола за 1.89. 0

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    «Лацио» — «Парма». Прогноз (к. 1.89) и ставки на матч Серии А 22 сентября 2019 года. Прогноз на «Лацио» — «Парма». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.89
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