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    Продолжит ли «Оренбург» забивать в РПЛ?

    «Оренбург» — «Локомотив». Прогноз (к. 1.54) и ставки на матч чемпионата России 22 сентября 2019 года

    Прогнозы на РПЛ Прогнозы на футбол России Прогнозы на Оренбург Прогнозы на Локомотив
    Прогноз на «Оренбург» — «Локомотив»
    Джордже Деспотович
    22 сентября в рамках десятого тура российской Премьер-лиги «Оренбург» на стадионе «Газовик» примет московский «Локомотив». Игра начнется в 11:30 по мск. Прогноз на «Оренбург» — «Локомотив».
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 22 Сентября 2019 года Коэффициенты на матч
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  • 3.60
  • X
  • 3.20
  • 2
  • 2.15
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    «Оренбург»

    «Оренбург» очень неудачно начал текущий чемпионат России, проиграв в четырех стартовых поединках. В следующих трех встречах «газовики» не побеждали, но и проиграли только раз.

    Сперва в этот период «бело-синие» расписали мировые в домашних встречах с «Тамбовом» (2:2) и «Сочи» (1:1), после чего уступили в Туле местному «Арсеналу» — 1:2.

    А вот в последних двух играх РПЛ подопечные Федотова неизменно побеждали. Они поочередно обыграли по 2:1 «Уфу» в гостях и «Рубин» дома.

    Все прогнозы на РПЛ

    С восьми очками «Оренбург» после девяти туров российского первенства расположился на 12-й строке, опережая опасное 13-е место только по дополнительным показателям.

    «Локомотив»

    У «Локомотива» на счету числится 17 заработанных баллов, с которыми дружина Семина идет на пятой позиции в турнирной таблице РПЛ, уступая тройке лидеров три пункта.

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  • 19/09/2019

    • За последние пять матчей «железнодорожники» проиграли всего раз. Это случилось в седьмом туре чемпионата, где они уступили на своем поле «Ростову» со счетом 1:2.

    В последних двух встречах «красно-зеленые» добыли две виктории. Сперва в рамках РПЛ они переиграли «Сочи» в гостях — 1:0, а накануне положили на лопатки в Германии местный «Байер» (2:1) в первом туре группового этапа ЛЧ.

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    В лазарете московского клуба находятся братья Миранчуки, Фарфан и Кверквелия.

    В прошлом сезоне эти команды обменялись домашними победами. В Оренбурге был зафиксирован счет 1:0, а в Москве — 2:1.

    Прогноз на «Оренбург» — «Локомотив»

    В этом поединке букмекеры отдают преимущество гостям. На победу «Локомотива» предлагают — 2.20.

    На викторию «Оренбурга» дают — 3.40, ничья оценена — в 3.30

    «Локомотиву», который потратил много сил на игру в Лиге чемпионов, будет тяжело удержать свои ворота на замке с соперником, забивающем почти всем в этом чемпионате. Ставим на гол хозяев. 0

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    «Оренбург» — «Локомотив». Прогноз (к. 1.54) и ставки на матч чемпионата России 22 сентября 2019 года. Прогноз на «Оренбург» — «Локомотив». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.54
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