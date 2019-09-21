«Лестер» — «Тоттенхэм». Прогноз (к. 1.61) и ставки на матч АПЛ 21 сентября 2019 года

В шестом туре английской Премьер-лиги «Лестер» будет принимать «Тоттенхэм». Игра пройдет на стадионе «Кинг Пауэр» 21 сентября. Начало встречи — в 14:30 мск. Прогноз на «Лестер» — «Тоттенхэм».

«Лестер»

В пяти турах АПЛ синие сумели заработать 8 очков. Благодаря этому они расположились на 5 позиции в таблице, отставая от «Тоттенхэма» и «Манчестера Юнайтед» лишь по второстепенным показателям.

На старте сезона подопечные Брендана Роджерса провели два ничейных поединка. В первом матче у себя дома «лисы» расписали мировую с «Вулверхэмптоном» (0:0), а после этого не выявили сильнейшего в Лондоне во встрече с «Челси» (1:1).

Все прогнозы на АПЛ

Первую победу в Премьер-лиге «Лестер» завоевал в игре против «Шеффилда Юнайтед» (1:2), а чуть позже в 1/32 финала Кубка Лиги синие одолели «Ньюкасл» по пенальти (1:1, 2:4).

В последний день лета «лисы» без проблем расправились с «Борнмутом» в АПЛ (3:1), а в матче 14 сентября команда Роджерса уступила на выезде МЮ (1:0).

«Тоттенхэм»

Сейчас лондонский коллектив, как и его ближайший оппонент, имеет в своем активе 8 очков, но опережает тот же «Лестер» в таблице лишь по разнице мячей (11:6). На данный момент «шпоры» занимают 3 строчку в рейтинге.

Свой первый матч сезона лазурно-белые не без проблем выиграли у «Астон Виллы» (3:1), а во втором поединке команда расписала мировую с «Манчестером Сити» (2:2).

Неделей позже лондонцы проиграли у себя дома «Ньюкаслу» (0:1), а затем в столичном дерби сыграли вничью с «Арсеналом» (2:2).

В поединке 14 сентября «Тоттенхэм» крупно победил «Кристал Пэлас» (4:0). А в матче среды в рамках Лиги чемпионов подопечные Почеттино, ведя 0:2, упустили преимущество над «Олимпиакосом». Финальный счет — 2:2.

Прогноз

На победу «Лестера» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,95, на ничью — 3,55, а на победу «Тоттенхэма» — 2,44.

Поскольку в нынешнем сезоне «лисы» очень хорошо выступают у себя дома, а у «Тоттенхэма» есть проблемы в обороне, то нашим прогнозом на матч будет — индивидуальный тотал «Лестера» больше 1 с коэффициентом 1,61. 0