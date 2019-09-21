«Атлетико» — «Сельта». Прогноз (к. 1.73) и ставки на матч чемпионата Испании 21 сентября 2019 года

В пятом туре чемпионата Испании «Атлетико» будет принимать «Сельту». Игра пройдет на стадионе «Ванда Метрополитано» 21 сентября. Начало встречи — в 19:30 мск. Прогноз на «Атлетико» — «Сельта».

«Атлетико»

Коллектив из Мадрида три тура лидировал в таблице чемпионата, но сейчас команда находится на 2 строчке в рейтинге с 9 очками в активе.

На старте сезона подопечные Диего Симеоне обходились малой кровью, с минимальным счетом побеждая в двух матчах подряд. Сперва «матрасники» у себя дома переиграли «Хетафе» (1:0), затем на выезде они взяли верх над «Леганесом» (0:1).

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В поединке 1 сентября «Атлетико» в очень непростой битве завоевал 3 очка, одолев «Эйбар» (3:2). А первая потеря баллов в чемпионате случилась в 4 туре. Тогда мадридцы уступили «Реалу Сосьедад» (2:0).

В первом матче Лиги чемпионов «индейцы» смогли отыграть 2 гола у «Ювентуса» и заработать 1 очко (2:2).

«Сельта»

«Кельты», имея в своем активе 4 балла, занимают 16 место в турнирной таблице. В 4 матчах Примеры команда забила лишь трижды, а пропустила 6 голов.

Первый матч сезона прошел на стадионе «Балаидос». Там «Сельта» проиграла мадридскому «Реалу» (1:3). Но в следующей встрече в рамках Ла Лиги «небесные» приободрились, минимально обыграв «Валенсию» (1:0).

После этого «Сельта» сумела отыграться в выездном поединке против «Севильи» и заработать еще один балл (1:1), а во время перерыва на игры сборных подопечные Франа Эскрибы расписали мировую в товарищеской встрече с «Фамаликаном» (1:1).

Второе поражение в сезоне случилось 14 сентября. К 29 минуте матча с «Гранадой» «Сельта» схлопотала 2 удаления и без шансов уступила гостям (0:2).

Прогноз

На победу «Атлетико» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,42, на ничью — 4,30, а на победу «Сельты» — 9,60.

Несмотря на энергозатратный поединок в Лиге чемпионов, «Атлетико» должен без проблем расправиться с гостями встречи. Наш прогноз на матч — победа «Атлетико» с форой -1 с коэффициентом 1,73. 0