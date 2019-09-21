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    «Индейцы» уверенно разберутся с командой из Виго

    «Атлетико» — «Сельта». Прогноз (к. 1.73) и ставки на матч чемпионата Испании 21 сентября 2019 года

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    Прогноз на «Атлетико» — «Сельта»
    Диего Коста
    В пятом туре чемпионата Испании «Атлетико» будет принимать «Сельту». Игра пройдет на стадионе «Ванда Метрополитано» 21 сентября. Начало встречи — в 19:30 мск. Прогноз на «Атлетико» — «Сельта».
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    Футбол. Испания. Примера 21 Сентября 2019 года
    Атлетико
  • Мадрид
    •  Атлетико 19:30 Сельта Сельта
  • Виго
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.42
  • X
  • 4.25
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    «Атлетико»

    Коллектив из Мадрида три тура лидировал в таблице чемпионата, но сейчас команда находится на 2 строчке в рейтинге с 9 очками в активе.

    На старте сезона подопечные Диего Симеоне обходились малой кровью, с минимальным счетом побеждая в двух матчах подряд. Сперва «матрасники» у себя дома переиграли «Хетафе» (1:0), затем на выезде они взяли верх над «Леганесом» (0:1).

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    В поединке 1 сентября «Атлетико» в очень непростой битве завоевал 3 очка, одолев «Эйбар» (3:2). А первая потеря баллов в чемпионате случилась в 4 туре. Тогда мадридцы уступили «Реалу Сосьедад» (2:0).

    В первом матче Лиги чемпионов «индейцы» смогли отыграть 2 гола у «Ювентуса» и заработать 1 очко (2:2).

    «Сельта»

    «Кельты», имея в своем активе 4 балла, занимают 16 место в турнирной таблице. В 4 матчах Примеры команда забила лишь трижды, а пропустила 6 голов.

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    • Первый матч сезона прошел на стадионе «Балаидос». Там «Сельта» проиграла мадридскому «Реалу» (1:3). Но в следующей встрече в рамках Ла Лиги «небесные» приободрились, минимально обыграв «Валенсию» (1:0).

    После этого «Сельта» сумела отыграться в выездном поединке против «Севильи» и заработать еще один балл (1:1), а во время перерыва на игры сборных подопечные Франа Эскрибы расписали мировую в товарищеской встрече с «Фамаликаном» (1:1).

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    Второе поражение в сезоне случилось 14 сентября. К 29 минуте матча с «Гранадой» «Сельта» схлопотала 2 удаления и без шансов уступила гостям (0:2).

    Прогноз

    На победу «Атлетико» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,42, на ничью — 4,30, а на победу «Сельты» — 9,60.

    Несмотря на энергозатратный поединок в Лиге чемпионов, «Атлетико» должен без проблем расправиться с гостями встречи. Наш прогноз на матч — победа «Атлетико» с форой -1 с коэффициентом 1,73. 0

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    «Атлетико» — «Сельта». Прогноз (к. 1.73) и ставки на матч чемпионата Испании 21 сентября 2019 года. Прогноз на «Атлетико» — «Сельта». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.73
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