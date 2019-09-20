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    Сколько голов мы увидим на стадионе «Сант-Элия»?

    «Кальяри» — «Дженоа». Прогноз (к. 2.03) и ставки на матч чемпионата Италии 20 сентября 2019 года

    Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Серию А Прогнозы на Кальяри Прогнозы на Брешию
    Прогноз на «Кальяри» — «Дженоа»
    Марко Рог
    В четвертом туре итальянской Серии А «Кальяри» будет принимать «Дженоа». Игра пройдет на стадионе «Сант-Элия» 20 сентября. Начало встречи — в 21:45 мск. Прогноз на «Кальяри» — «Дженоа».
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    Футбол. Италия. Серия А 20 Сентября 2019 года Коэффициенты на матч
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  • 3.40
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    «Кальяри»

    В трех поединках, которые команда провела в домашнем первенстве, красно-синие сумели заработать лишь 3 очка. С разницей голов 4:4 они занимают 13 место в таблице.

    Островитяне начали сезон с Кубка Италии. В этом турнире в рамках 1/32 финала команда обыграла «Кьево» (2:1).

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    Ну а путь в Серии А для подопечных Роландо Марана стартовал с двух поражений кряду. Вначале «Кальяри» уступил «Брешии» (0:1), а затем не справился с натиском «Интера» (1:2).

    Первую победу в Серии А команда завоевала на выезде, уверенно переиграв «Парму» (1:3).

    «Дженоа»

    Коллектив из Генуи на данный момент занимает 10 позицию в турнирной таблице чемпионата с 4 баллами, заработанными в 3 матчах.

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    • Как и для многих команд Серии А, официальный сезон для «Дженоа» начался с Кубка Италии. В 1/32 финала «грифоны» крупно обыграли «Имолезе» (4:1) и прошли дальше.

    Затем подопечные Аурелио Андреацолли провели результативную встречу с «Ромой» (3:3). А позже у себя дома коллектив из Генуи победил «Фиорентину» (2:1).

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    Во время матчей сборных клуб «Дженоа» провел товарищескую встречу с командой «Энтелла» и проиграл (3:1). Поражением закончился и поединок с «Аталантой» 15 сентября (1:2).

    Прогноз

    На победу «Кальяри» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,41, на ничью — 3,50, а на победу «Дженоа» — 3,00.

    Наш прогноз на матч — количество голов 2 или 3 с коэффициентом 2,03. 0

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