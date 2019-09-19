«Ренн» — «Селтик». Прогноз (к. 1.53) и ставки на матч группового этапа Лиги Европы 19 сентября 2019 года

В первом туре группового этапа Лиги Европы «Ренн» будет принимать «Селтик». Игра пройдет на стадионе «Роазон Парк» 19 сентября. Начало встречи — в 19:55 мск. Прогноз на «Ренн» — «Селтик».

«Ренн»

Официальный сезон для красно-черных начался с противостояния с ПСЖ в рамках Суперкубка Франции. В этой встрече парижане выиграли очередной трофей (2:1).

На данный момент «Ренн» в Лиге 1 с 10 очками в активе занимает второе место в турнирной таблице.

На старте сезона подопечные Жюльена Стефана с минимальным счетом победили «Монпелье» (0:1). А во втором туре чемпионата команда одолела ПСЖ (2:1).

Следующая встреча также оказалась для «Ренна» победной. В выездном матче гости взяли верх над «Страсбуром» (0:2).

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После этого красно-черные уступили «Ницце» (1:2), а через две недели сыграли вничью с «Брестом» (1:1).

«Селтик»

Вылетев из квалификации Лиги чемпионов от «ЧФР Клужа» по сумме двух встреч (4:5), шотландский коллектив сразился с АИКом за путевку в ЛЕ.

В домашнем матче подопечные Нила Леннона обыграли шведов (2:0), а через неделю «Селтик» разгромил соперника (1:4) и прошел в групповой этап.

В своем чемпионате команда из Глазго за 5 туров завоевала 15 очков и заняла первую строчку в турнирной таблице.

После противостояния с АИКом «Селтик» на выезде победил «Рейнджерс» в одном из старейших дерби (0:2). А в поединке 14 сентября гости в Гамильтоне переиграли одноименный клуб (0:1).

Прогноз

На победу «Ренна» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,14, на ничью — 3,40, а победа «Селтика» оценивается — в 3,70.

Хозяева, безусловно, оправдают статус фаворита встречи. Наш прогноз на матч — индивидуальный тотал «Ренна» больше 1,5 с коэффициентом 1,53. 0