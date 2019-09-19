«Айнтрахт» — «Арсенал». Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч группового этапа Лиги Европы 19 сентября 2019 года

В первом туре группового этапа Лиги Европы «Айнтрахт» будет принимать «Арсенал». Игра пройдет на «Коммерцбанк-Арене» 19 сентября. Начало встречи — в 19:55 мск. Прогноз на «Айнтрахт» — «Арсенал».

«Айнтрахт»

В финале квалификационного раунда ЛЕ немецкий коллектив противостоял французскому «Страсбуру». В матче 22 августа «орлы» уступили хозяевам (1:0), но в ответной встрече они переиграли соперников (3:0) и прошли в групповой этап.

В чемпионате Германии подопечные Ади Хюттера с 6 очками в активе располагаются на 9 месте в турнирной таблице. За 4 матча Бундеслиги команда забила 5 голов и столько же пропустила.

В первом туре «Айнтрахт» минимально переиграл «Хоффенхайм» (1:0), но в следующей встрече домашнего чемпионата коллектив из Франкфурта уступил «Лейпцигу» (2:1).

Затем на «Коммерцбанк-Арене» хозяева одолели «Фортуну» Дюссельдорф (2:1). А в товарищеском поединке этот коллектив разгромил «Чеми Лейпциг» (5:1).

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В 4 туре Бундеслиги «Айнтрахт» проиграл на выезде «Аугсбургу» (2:1).

«Арсенал»

Все это время лондонский коллектив был занят исключительно делами, связанными с домашним чемпионатом. За 5 туров в АПЛ «канониры» заработали 8 очков и заняли 7 позицию в таблице.

Свой первый поединок в новом сезоне Премьер-лиги подопечные Унаи Эмери провели на выезде против «Ньюкасла». Эту встречу гости выиграли с минимальным преимуществом (0:1).

Затем «Арсенал» одолел на своем поле «Бернли» (2:1). Но после этого в течение 3 туров команда не побеждала.

Гостевая встреча 24 августа закончилась для «канониров» поражением от «Ливерпуля» (3:1). Потом лондонцы в дерби расписали мировую с «Тоттенхэмом» (2:2).

Ну а в последнем матче «Арсенал», ведя 0:2, растратил преимущество и сыграл вничью с «Уотфордом» (2:2).

Прогноз

На победу «Айнтрахта» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3,05, на ничью — 3,50, а на победу «Арсенала» — 2,37.

Наш прогноз на матч — «Арсенал» победит хотя бы в одном тайме с коэффициентом 1,65. 0