ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ростов» Шедевр от Норманна. «Ростов» перевернул игру с «Ахматом» Марио МанджукичТрансферный дайджест. 10-16 сентября «Зенит»РПЛ. «Зенит» победил «Арсенал», «Спартак» проиграл «Урал», победы «Локо» и «Краснодара»
  • 10:12
    • Кокорин и Мамаев вышли на свободу
  • 11:45
    • «Крыльям Советов» интересен Мамаев
  • 10:57
    • Потапова стартовала с победы в Сеуле
  • 10:44
    • Адвокат: Кокорин подписал новый контракт с «Зенитом»
  • 10:29
    • Дуглас Коста выбыл на несколько недель
  • 08:58
    • Касаткина уступила на старте турнира в Осаке
  • 08:47
    • Семин взял на игру с «Байером» 25 футболистов
    Все новости спорта

    Сможет ли «Олимпиакос» огорчить «Тоттенхэм»?

    «Олимпиакос» — «Тоттенхэм». Прогноз (к. 1.53) и ставки на матч Лиги чемпионов 18 сентября 2019 года

    Прогнозы на Лигу чемпионов Прогнозы на Олимпиакос Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Тоттенхэм
    Прогноз на «Олимпиакос» — «Тоттенхэм»
    Юссеф эль-Араби
    В среду, 18 сентября, в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов греческий «Олимпиакос» в Пирее на стадионе «Караискакис» сыграет с английским «Тоттенхэмом». Начало матча — в 19:55 по мск. Прогноз на «Олимпиакос» — «Тоттенхэм».
    ×
    Футбол. Лига чемпионов. Группа B 18 Сентября 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 4.50
  • X
  • 3.50
  • 2
  • 1.85
  • Играть!
    •

    «Олимпиакос»

    «Олимпиакос» в последний раз играл в группе Лиги чемпионов в 2017 году. В том розыгрыше в одной компании с «Барселоной», «Ювентусом» и «Спортингом» греки набрал лишь одно очко.

    Этот розыгрыш самого престижного еврокубка «легенды» начали аж со второго квалификационного раунда. Вице-чемпион Греции смог поочередно выбить чешскую «Викторию», турецкий «Истамбул» и российский «Краснодар».

    В шести поединках отборочного раунда греческий коллектив добыл пять побед при одном ничейном исходе. На своем поле «Олимпиакос» выиграл три последних поединка в Лиге чемпионов с общим счетом 10:0.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Отметим, что у «легенд» на данный момент 25-матчевая беспроигрышная серия. Последний раз они уступали еще зимой.

    «Тоттенхэм»

    В прошлом сезоне «Тоттенхэм» неожиданно дошел до финала Лиги чемпионов и уступил там «Ливерпулю» со счетом 0:2.

  • Возвращение Лиги чемпионов. Новые правила и старые фавориты
  • Групповой этап стартует уже 17 сентября
  • 13/09/2019

    • В 13 поединках прошлого года самого престижного футбольного турнира Европы «шпоры» победили в шести из них при двух ничьих и пяти поражениях.

    В текущем сезоне лондонский коллектив провел пять встреч, которые пришлись на игры чемпионата Англии. В них он дважды победил, столько же встреч свел вничью и раз проиграл. Накануне команда Поччетино разгромила на своем поле «Кристал Пэлас» со счетом 4:0.

    15СделатьСтавок без рискаleon.ru ТВLIVEСмотретьПри плюсовом балансеmarathonbet.ru

    Единственный раз эти клубы играли между собой в 2009 году. И тогда в рамках контрольного поединка «Тоттенхэм» обыграл «Олимпиакос» — 3:0.

    Прогноз на «Олимпиакос» — «Тоттенхэм»

    В этом матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Тоттенхэма» — 1.90, победа «Олимпиакоса» — 4.50, ничья — 3.50.

    «Олимпиакос» на своем поле опасен для любого соперника, зачастую огорчая своих оппонентов. Прогнозируем, что этой участи не избежит и «Тоттенхэм». 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку
    Ещё прогнозы на спорт
    1.65
  • Прогноз на матч Автомобилист — Авангард
  • Сегодня в 17:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч Сочи — СКА
  • Сегодня в 19:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Лион — Зенит
  • Сегодня в 19:55
    •  1.75
  • Прогноз на матч Лион — Зенит
  • Сегодня в 19:55
    •  1.97
  • Прогноз на матч Интер — Славия Прага
  • Сегодня в 19:55
    •  3.75
  • Прогноз на матч Наполи — Ливерпуль
  • Сегодня в 22:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Барселона
  • Сегодня в 22:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Челси — Валенсия
  • Сегодня в 22:00
    •  4.08
  • Прогноз на матч Экспресс дня
  • Сегодня в 22:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч РБ Зальцбург — Генк
  • Сегодня в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Бенфика — РБ Лейпциг
  • Сегодня в 22:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Аякс — Лилль
  • Сегодня в 22:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Витязь — Северсталь
  • Завтра в 19:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Олимпиакос — Тоттенхэм
  • Завтра в 19:55
    •  2.50
  • Прогноз на матч Брюгге — Галатасарай
  • Завтра в 19:55
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Марио Манджукич
  • Трансферный дайджест. 10-16 сентября
    • Вчера в 13:51     «Зенит» — «Арсенал»
  • Размялись перед Лионом. Дзюба и Дриусси исправили ошибки Азмуна
    • 02:15 14/09/2019     Теему Пукки
  • Главная сенсация АПЛ. «Норвич» одержал невероятную победу над «Ман Сити»
    • 14:56 15/09/2019
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    «Олимпиакос» — «Тоттенхэм». Прогноз (к. 1.53) и ставки на матч Лиги чемпионов 18 сентября 2019 года. Прогноз на «Олимпиакос» — «Тоттенхэм». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.53
    Тоже интересно
    Мохаммед Салах Футбол АПЛ. «Ливерпуль» выиграл у «Ньюкасла», «МЮ» обыграл «Лестер», «Ман Сити» проиграл «Норвичу»Обзор матчей 5 тура английской Премьер-лиги 00:150
  • 08:29
    • Костин принес «Сент-Луису» победу над «Далласом»
  • 08:13
    • Аллегри отказал «Монако»
  • 22:29
    • «Ростов» одержал волевую победу над «Ахматом»
    «Марсель» Виллаша-Боаша выиграл третий матч кряду Футбол «Марсель» начинает возрождениеРеакция прессы на матч «Монако» — «Марсель» Вчера в 17:190
  • Экспресс дня

  • Сможет ли «Наполи» остановить действующего чемпиона ЛЧ?
  • 4.08
    •
  • 11:57
    • Бразилия проведет две товарищеские игры в Сингапуре
  • 11:27
    • Блинкова вышла во второй раунд турнира в Гуанчжоу
  • 11:14
    • Игроки «Валенсии» бойкотировали пресс-конференцию перед матчем с «Челси»
    Фрагмент матча Футбол Архитекторы своего провала. «Арсенал» наступил на те же грабли«Канониры» вновь потеряли очки, сыграв вничью с «Уотфордом» Вчера в 11:530
  • 22:04
    • «Динамо» разошлось миром с «Уфой»
  • 21:55
    • Хет-трик Капризова принес ЦСКА победу над «Локомотивом»
  • 21:24
    • «Ак Барс» в Казани обыграл «Северсталь»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие