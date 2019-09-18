«Олимпиакос» — «Тоттенхэм». Прогноз (к. 1.53) и ставки на матч Лиги чемпионов 18 сентября 2019 года

В среду, 18 сентября, в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов греческий «Олимпиакос» в Пирее на стадионе «Караискакис» сыграет с английским «Тоттенхэмом». Начало матча — в 19:55 по мск. Прогноз на «Олимпиакос» — «Тоттенхэм».

«Олимпиакос»

«Олимпиакос» в последний раз играл в группе Лиги чемпионов в 2017 году. В том розыгрыше в одной компании с «Барселоной», «Ювентусом» и «Спортингом» греки набрал лишь одно очко.

Этот розыгрыш самого престижного еврокубка «легенды» начали аж со второго квалификационного раунда. Вице-чемпион Греции смог поочередно выбить чешскую «Викторию», турецкий «Истамбул» и российский «Краснодар».

В шести поединках отборочного раунда греческий коллектив добыл пять побед при одном ничейном исходе. На своем поле «Олимпиакос» выиграл три последних поединка в Лиге чемпионов с общим счетом 10:0.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Отметим, что у «легенд» на данный момент 25-матчевая беспроигрышная серия. Последний раз они уступали еще зимой.

«Тоттенхэм»

В прошлом сезоне «Тоттенхэм» неожиданно дошел до финала Лиги чемпионов и уступил там «Ливерпулю» со счетом 0:2.

В 13 поединках прошлого года самого престижного футбольного турнира Европы «шпоры» победили в шести из них при двух ничьих и пяти поражениях.

В текущем сезоне лондонский коллектив провел пять встреч, которые пришлись на игры чемпионата Англии. В них он дважды победил, столько же встреч свел вничью и раз проиграл. Накануне команда Поччетино разгромила на своем поле «Кристал Пэлас» со счетом 4:0.

Единственный раз эти клубы играли между собой в 2009 году. И тогда в рамках контрольного поединка «Тоттенхэм» обыграл «Олимпиакос» — 3:0.

Прогноз на «Олимпиакос» — «Тоттенхэм»

В этом матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Тоттенхэма» — 1.90, победа «Олимпиакоса» — 4.50, ничья — 3.50.

«Олимпиакос» на своем поле опасен для любого соперника, зачастую огорчая своих оппонентов. Прогнозируем, что этой участи не избежит и «Тоттенхэм». 0