«Олимпиакос» — «Тоттенхэм». Прогноз (к. 1.53) и ставки на матч Лиги чемпионов 18 сентября 2019 года

«Олимпиакос»
«Олимпиакос» в последний раз играл в группе Лиги чемпионов в 2017 году. В том розыгрыше в одной компании с «Барселоной», «Ювентусом» и «Спортингом» греки набрал лишь одно очко.
Этот розыгрыш самого престижного еврокубка «легенды» начали аж со второго квалификационного раунда. Вице-чемпион Греции смог поочередно выбить чешскую «Викторию», турецкий «Истамбул» и российский «Краснодар».
В шести поединках отборочного раунда греческий коллектив добыл пять побед при одном ничейном исходе. На своем поле «Олимпиакос» выиграл три последних поединка в Лиге чемпионов с общим счетом 10:0.
Календарь и таблица Лиги чемпионов
Отметим, что у «легенд» на данный момент 25-матчевая беспроигрышная серия. Последний раз они уступали еще зимой.
«Тоттенхэм»
В прошлом сезоне «Тоттенхэм» неожиданно дошел до финала Лиги чемпионов и уступил там «Ливерпулю» со счетом 0:2.
В 13 поединках прошлого года самого престижного футбольного турнира Европы «шпоры» победили в шести из них при двух ничьих и пяти поражениях.
В текущем сезоне лондонский коллектив провел пять встреч, которые пришлись на игры чемпионата Англии. В них он дважды победил, столько же встреч свел вничью и раз проиграл. Накануне команда Поччетино разгромила на своем поле «Кристал Пэлас» со счетом 4:0.
Единственный раз эти клубы играли между собой в 2009 году. И тогда в рамках контрольного поединка «Тоттенхэм» обыграл «Олимпиакос» — 3:0.
Прогноз на «Олимпиакос» — «Тоттенхэм»
В этом матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Тоттенхэма» — 1.90, победа «Олимпиакоса» — 4.50, ничья — 3.50.
«Олимпиакос» на своем поле опасен для любого соперника, зачастую огорчая своих оппонентов. Прогнозируем, что этой участи не избежит и «Тоттенхэм». 0