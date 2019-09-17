«РБ Зальцбург» — «Генк». Прогноз (к. 1.64) и ставки на матч Лиги чемпионов 17 сентября 2019 года

Во вторник, 17 сентября, в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов австрийский «РБ Зальцбург» дома сыграет с бельгийским «Генком». Игра начнется в 22:00 по мск. Прогноз на «РБ Зальцбург» — «Генк».

«РБ Зальцбург»

«РБ Зальцбург», который в шестой раз подряд выиграл чемпионат Австрии, до этого никогда прежде не добирался до групповой стадии Лиги чемпионов. В этом турнире «быки» сразу попали в групповой этап.

В прошлом сезоне «красно-белые» были остановлены в шаге от заветного группового этапа, проиграв сербской «Црвене Звезды» в последней стадии квалификации из-за правила выездного гола.

Все прогнозы на Лигу чемпионов

Переместившись в Лигу Европы австрийцы добрались до стадии 1/8 финала, где были выбиты итальянским «Наполи».

Отметим, что в этом сезоне «РБ Зальцбург» выиграл все поединки с учетом всех официальных матчей. Накануне чемпион Австрии забил семь мячей в австрийском первенстве.

«Генк»

«Генк» в прошлом сезоне довольно неожиданно выиграл чемпионат Бельгии, впервые став победителем первенства с сезона 2010/2011.

«Магистры» в последний раз играли в группе Лиги чемпионов в 2011 году. Тогда им в соперники достались «Байер», «Челси» и «Валенсия» и в шести матчах с ними «шахтеры» набрали только три очка, не одержав ни одной победы.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Все выездные встречи в том розыгрыше «сине-белые» проиграли, не забив ни одного гола, а пропустили в свои аж 14.

В летнее трансферное окно чемпиона Бельгии покинули некоторые лидеры команды, что сразу же сказалось на результатах коллектива. После семи туров Про-лиги «Генк» с 10 очками идет только восьмым.

Прогноз на «РБ Зальцбург» — «Генк»

Прогнозируем, что чемпион Австрии обыграет на своей территории бельгийского победителя, который на выезде чувствует себя совсем неуверенно. 0