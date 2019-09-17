ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Футболисты ЦСКАУспех построен на везении. ЦСКА едва не потерял очки в матче с «Тамбовом» «Реал»Примера. «Реал» одолел «Леванте», «Атлетико» проиграл «Реал Сосьедаду», «Барса» разгромила «Валенсию» «Зенит»РПЛ. «Зенит» победил «Арсенал», «Спартак» проиграл «Урал», победы «Локо» и «Краснодара»
  • 23:52
    • «Монако» в напряженном матче уступил «Марселю»
  • 23:41
    • «Милан» нанес поражение «Вероне»
  • 20:59
    • «Краснодар» и «Крылья Советов» забили шесть голов на двоих
  • 21:08
    • Гол Мхитаряна помог «Роме» выиграть у «Сассуоло»
  • 20:23
    • «Арсенал» упустил победу над «Уотфордом»
  • 19:37
    • «Металлург» потерпел четвертое поражение кряду при Воробьеве
  • 19:24
    • СКА на домашней арене одолел «Йокерит»
    Все новости спорта

    Удачно ли дебютирует «РБ Зальцбург» на групповом этапе ЛЧ?

    «РБ Зальцбург» — «Генк». Прогноз (к. 1.64) и ставки на матч Лиги чемпионов 17 сентября 2019 года

    Прогнозы на Лигу чемпионов Прогнозы на Ред Булл Зальцбург Прогнозы на Генк
    Прогноз на «РБ Зальцбург» — «Генк»
    Патсон Дака
    Во вторник, 17 сентября, в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов австрийский «РБ Зальцбург» дома сыграет с бельгийским «Генком». Игра начнется в 22:00 по мск. Прогноз на «РБ Зальцбург» — «Генк».
    ×
    Футбол. Лига чемпионов. Группа E 17 Сентября 2019 года
    Зальцбург
  • Зальцбург
    •  Зальцбург 22:00 Генк Генк
    • Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.60
  • X
  • 4.40
  • 2
  • 5.00
  • Играть!
    •

    «РБ Зальцбург»

    «РБ Зальцбург», который в шестой раз подряд выиграл чемпионат Австрии, до этого никогда прежде не добирался до групповой стадии Лиги чемпионов. В этом турнире «быки» сразу попали в групповой этап.

    В прошлом сезоне «красно-белые» были остановлены в шаге от заветного группового этапа, проиграв сербской «Црвене Звезды» в последней стадии квалификации из-за правила выездного гола.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    Переместившись в Лигу Европы австрийцы добрались до стадии 1/8 финала, где были выбиты итальянским «Наполи».

  • Жеребьевка ЛЧ. Радость англичан и сложности для испанцев
  • Реакция на церемонию жеребьевки, прошедшую в Монако
  • 30/08/2019

    • Отметим, что в этом сезоне «РБ Зальцбург» выиграл все поединки с учетом всех официальных матчей. Накануне чемпион Австрии забил семь мячей в австрийском первенстве.

    «Генк»

    «Генк» в прошлом сезоне довольно неожиданно выиграл чемпионат Бельгии, впервые став победителем первенства с сезона 2010/2011.

    10 000ПолучитьФрибет для новичковfonbet.ru ТВLIVEСмотретьПри плюсовом балансеmarathonbet.ru

    «Магистры» в последний раз играли в группе Лиги чемпионов в 2011 году. Тогда им в соперники достались «Байер», «Челси» и «Валенсия» и в шести матчах с ними «шахтеры» набрали только три очка, не одержав ни одной победы.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Все выездные встречи в том розыгрыше «сине-белые» проиграли, не забив ни одного гола, а пропустили в свои аж 14.

    В летнее трансферное окно чемпиона Бельгии покинули некоторые лидеры команды, что сразу же сказалось на результатах коллектива. После семи туров Про-лиги «Генк» с 10 очками идет только восьмым.

    Прогноз на «РБ Зальцбург» — «Генк»

    Прогнозируем, что чемпион Австрии обыграет на своей территории бельгийского победителя, который на выезде чувствует себя совсем неуверенно. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку
    Ещё прогнозы на спорт
    1.63
  • Прогноз на матч ЦСКА — Локомотив
  • Сегодня в 19:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч Динамо — Уфа
  • Сегодня в 20:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Экспресс дня
  • Сегодня в 20:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Ростов — Ахмат
  • Сегодня в 20:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Торино — Лечче
  • Сегодня в 21:45
    •  1.55
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Вест Хэм
  • Сегодня в 22:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Интер — Славия Прага
  • Завтра в 19:55
    •  1.88
  • Прогноз на матч Лион — Зенит
  • Завтра в 19:55
    •  1.75
  • Прогноз на матч Лион — Зенит
  • Завтра в 19:55
    •  1.97
  • Прогноз на матч Челси — Валенсия
  • Завтра в 22:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Барселона
  • Завтра в 22:00
    •  3.75
  • Прогноз на матч Наполи — Ливерпуль
  • Завтра в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Бенфика — РБ Лейпциг
  • Завтра в 22:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Аякс — Лилль
  • Завтра в 22:00
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    «Зенит» — «Арсенал»
  • Размялись перед Лионом. Дзюба и Дриусси исправили ошибки Азмуна
    • 02:15 14/09/2019     Кевин де Брейне
  • Квалификация Евро-2020. Лукаку забил 49-й гол, де Брейне оформил ассистентский хет-трик
    • 12:11 10/09/2019     Рахим Стерлинг
  • Англия — Косово: супергерой Стерлинг, беда в полузащите и бесстрашные гости
    • 17:24 11/09/2019
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    «РБ Зальцбург» — «Генк». Прогноз (к. 1.64) и ставки на матч Лиги чемпионов 17 сентября 2019 года. Прогноз на «РБ Зальцбург» — «Генк». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.64
    Тоже интересно
    Ансу Фати снова стал героем «Барселоны» Футбол «Барселона»: смешанные чувства перед выездом в ДортмундРеакция прессы на матч «Барселона» — «Валенсия» Вчера в 15:330
  • 08:49
    • Александрова и Гаспарян вышли во второй круг турнира в Сеуле
  • 08:31
    • Стали известны соперники сборной России на дебютном Кубке ATP
  • 08:15
    • Хет-трик Ибрагимовича помог «Гэлакси» разгромить «Канзас-Сити»
    Мохаммед Салах Футбол АПЛ. «Ливерпуль» выиграл у «Ньюкасла», «МЮ» обыграл «Лестер», «Ман Сити» проиграл «Норвичу»Обзор матчей 5 тура английской Премьер-лиги Вчера в 20:330
  • Экспресс дня

  • Сможет ли «Ростов» догнать «Краснодар» и «Зенит»?
  • 3.00
    •
  • 08:01
    • «Аризона» проиграла «Вегасу» в предсезонном матче
  • 23:57
    • «Бетис» сыграл вничью с «Хетафе»
  • 23:19
    • Семак назвал бредом информацию об интересе к Миранчуку
    Теему Пукки Футбол Главная сенсация АПЛ. «Норвич» одержал невероятную победу над «Ман Сити»Новичок АПЛ заслуженно обыграл действующего чемпиона Вчера в 14:560
  • 18:31
    • ЦСКА в большинстве выиграл у «Тамбова»
  • 17:22
    • Сборная Испании выиграла чемпионат мира по баскетболу
  • 16:01
    • «Оренбург» вырвал победу у «Рубина»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие