«РБ Зальцбург» — «Генк». Прогноз (к. 1.64) и ставки на матч Лиги чемпионов 17 сентября 2019 года

«РБ Зальцбург»
«РБ Зальцбург», который в шестой раз подряд выиграл чемпионат Австрии, до этого никогда прежде не добирался до групповой стадии Лиги чемпионов. В этом турнире «быки» сразу попали в групповой этап.
В прошлом сезоне «красно-белые» были остановлены в шаге от заветного группового этапа, проиграв сербской «Црвене Звезды» в последней стадии квалификации из-за правила выездного гола.
Все прогнозы на Лигу чемпионов
Переместившись в Лигу Европы австрийцы добрались до стадии 1/8 финала, где были выбиты итальянским «Наполи».
Отметим, что в этом сезоне «РБ Зальцбург» выиграл все поединки с учетом всех официальных матчей. Накануне чемпион Австрии забил семь мячей в австрийском первенстве.
«Генк»
«Генк» в прошлом сезоне довольно неожиданно выиграл чемпионат Бельгии, впервые став победителем первенства с сезона 2010/2011.
«Магистры» в последний раз играли в группе Лиги чемпионов в 2011 году. Тогда им в соперники достались «Байер», «Челси» и «Валенсия» и в шести матчах с ними «шахтеры» набрали только три очка, не одержав ни одной победы.
Календарь и таблица Лиги чемпионов
Все выездные встречи в том розыгрыше «сине-белые» проиграли, не забив ни одного гола, а пропустили в свои аж 14.
В летнее трансферное окно чемпиона Бельгии покинули некоторые лидеры команды, что сразу же сказалось на результатах коллектива. После семи туров Про-лиги «Генк» с 10 очками идет только восьмым.
Прогноз на «РБ Зальцбург» — «Генк»
Прогнозируем, что чемпион Австрии обыграет на своей территории бельгийского победителя, который на выезде чувствует себя совсем неуверенно. 0