«Ростов» — «Ахмат». Прогноз (к. 1.74) и ставки на матч чемпионата России по футболу 16 сентября 2019 года

В понедельник, 16 сентября, «Ростов» на своем поле примет «Ахмат» в рамках девятого тура российской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет в Ростове-на-Дону, начнется в 20:30 по московскому времени. Прогноз на «Ростов» — «Ахмат».

«Ростов»

Футболисты «Ростова» на данный момент занимают третье место в турнирной таблице чемпионата России, имея на своем счету 17 очков.

«Желто-синие» выбились в тройку лидеров благодаря победам над «Оренбургом» (2:1), «Арсеналом» (3:2), «Крыльями Советов» (1:0), «Рубином» (2:1) и «Локомотивом» (2:1).

Также подопечные Валерия Карпина разошлись миром со «Спартаком» (2:2) и «Уралом» (2:2), а единственное поражение потерпели от «Уфы» (0:2).

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Серьезных кадровых проблем у «Ростова» на данный момент нет.

«Ахмат»

Грозненский «Ахмат» расположился на 12-й позиции в турнирной таблице российской Премьер-лиги с 8 баллами.

«Волки» набрали очки в матчах с «Краснодаром» (1:0), «Оренбургом» (2:1), «Зенитом» (0:0) и «Тамбовом» (1:1).

Кроме того, команда Рашида Рахимова потерпела поражения от «Урала» (0:3), «Рубина» (0:1), «Спартака» (1:3) и ЦСКА (0:3).

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У «Ахмата» после травмы восстанавливается нападающий Раванелли.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Ростова» — 1.75, победа «Ахмата» — 4.80, ничья — 3.70.

«Желто-синие» идут в группе лидеров Премьер-лиги, но во многих сыгранных встречах им сопутствовала удача — абсолютно все победы были одержаны с минимальным преимуществом.

Кроме того, большой проблемой команды Карпина остается игра с аутсайдерами. Иногда складывается такое ощущение, что им проще сыграть с «Локомотивом», чем с условной «Уфой».

Конечно, большим плюсом «Ростова» станет игра на домашнем поле, где они традиционно успешны, но в уверенную победу хозяев мы не верим. Наш прогноз — «победа "Ростова" в один мяч или ничья» за 1.74.

Альтернативным может стать вариант «хозяева не проиграют и тотал меньше 2,5». Эта ставка принимается с коэффициентом 2.00. 0