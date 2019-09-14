«Тоттенхэм» — «Кристал Пэлас». Прогноз (к. 1.51) и ставки на матч АПЛ 14 сентября 2019 года

В пятом туре английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» будет принимать «Кристал Пэлас». Игра пройдет на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» 14 сентября. Начало встречи — в 17:00 мск. Прогноз на «Тоттенхэм» — «Кристал Пэлас».

«Тоттенхэм»

Несмотря на усиления состава, «шпоры» пока не очень хорошо выступают в Премьер-лиге. Сейчас на счету «Тоттенхэма» лишь одна победа в АПЛ. С 5 очками команда занимает 9 строчку в таблице.

В первой игре сезона подопечные Маурисио Почеттино одолели «Астон Виллу» (3:1).

А во втором туре лилейно-белых ожидал непростой выезд в Манчестер. На «Этихаде» «Тоттенхэм» расписал мировую с «Манчестером Сити» (2:2).

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Сенсационным оказался поединок в Лондоне против «Ньюкасла». «Сороки» минимально переиграли хозяев встречи (0:1). В четвертом туре подопечные Почеттино сыграли вничью с «Арсеналом» (2:2).

«Кристал Пэлас»

На данный момент «стекольщики» занимают 4 место в турнирной таблице с 7 очками в активе.

За 4 матча коллектив из южного Лондона сумел трижды поразить ворота соперников. В обороне же команда демонстрирует лучший показатель в чемпионате, пропустив лишь 2 мяча.

Сезон для «орлов» стартовал с ничьей в домашней игре против «Эвертона» (0:0). Но во втором туре «Кристал Пэлас» уступил «Шеффилду Юнайтед» (1:0).

В следующей встрече подопечные Роя Ходжсона сотворили сенсацию, обыграв в гостях «Манчестер Юнайтед» (1:2). А в 1/32 финала Кубка Лиги «стекольщики» в серии пенальти вылетели от «Колчестера» (0:0, 4:5).

Четвертый матч в Премьер-лиге завершился для «Кристал Пэлас» минимальной победой над «Астон Виллой» (1:0).

Прогноз

На победу «Тоттенхэма» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,39, на ничью — 5,30, а в гостей они слабо верят, оценивая их успех — в 8,00.

Наш прогноз на матч — тотал меньше 3,5 с коэффициентом 1,51. 0