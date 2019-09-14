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    «Реал Сосьедад» — «Атлетико». Прогноз (к. 1.85) и ставки на матч чемпионата Испании 14 сентября 2019 года

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    Прогноз на «Реал Сосьедад» — «Атлетико»
    Жоау Фелиш
    В четвертом туре чемпионата Испании «Реал Сосьедад» будет принимать «Атлетико». Игра пройдет на стадионе «Аноэта» 14 сентября. Начало встречи — в 19:30 мск. Прогноз на «Реал Сосьедад» — «Атлетико».
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    Футбол. Испания. Примера 14 Сентября 2019 года
    Реал Сосьедад
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    •  Реал Сосьедад 19:30 Атлетико Атлетико
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    «Реал Сосьедад»

    За три тура испанской Примеры хозяева субботней встречи заработали всего 4 очка. С разницей забитых и пропущенных мячей 2:3 команда находится в середине таблицы.

    На старте сезона бело-голубые в выездном матче против «Валенсии» сумели увезти с «Местальи» 1 балл. В той невероятной битве Гамейро на 95 минуте не забил пенальти, а на 101 добавленной минуте гости сравняли счет (1:1).

    Через неделю «Реал Сосьедад» на выезде минимально переиграл «Мальорку» (0:1). А следующий поединок подопечные Иманоля Альгуасиля проиграли «Атлетику» (2:0).

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    В перерыве на турнир для сборных команда расписала мировую в товарищеском матче с «Алавесом» (0:0).

    «Атлетико»

    На сегодняшний день мадридский коллектив является безоговорочным лидером в таблице чемпионата Испании. С 9 очками, добытыми в трех матчах, команда лидирует в Примере.

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    В первом туре на стадионе «Ванда Метрополитано» «Атлетико» спокойно разобрался с «Хетафе» (1:0). Гол в той встрече забил Альваро Мората.

    Затем в Леганесе «матрасники» минимально переиграли одноименную команду (0:1).

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    А в последней встрече в рамках Ла Лиги «индейцы» добыли волевую победу в непростом домашнем противостоянии с «Эйбаром» (3:2).

    Прогноз

    На победу «Реала Сосьедад» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3,95, на ничью — 3,20, а на победу «Атлетико» — 2,14.

    Наш прогноз на матч — тотал больше 2 с коэффициентом 1,85. 0

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