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    «Лейпциг» и «Бавария» должны провести результативный поединок

    «РБ Лейпциг» — «Бавария». Прогноз (к. 1.68) и ставки на матч Бундеслиги 14 сентября 2019 года

    Прогнозы на Бундеслигу Прогнозы на футбол Германии Прогнозы на РБ Лейпциг Прогнозы на Баварию
    Прогноз на «РБ Лейпциг» — «Бавария»
    Фелиппе Коутиньо
    В четвертом туре немецкой Бундеслиги состоится матч между клубами «РБ Лейпциг» и «Бавария». Местом встречи станет «Ред Булл Арена». На поле команды выйдут в 19:30 по московскому времени. Прогноз на «РБ Лейпциг» — «Бавария».
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    Футбол. Германия. Бундеслига 14 Сентября 2019 года
    РБ Лейпциг
  • Лейпциг
    •  РБ Лейпциг 19:30 Бавария Бавария
  • Мюнхен
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.70
  • X
  • 3.90
  • 2
  • 1.90
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    «РБ Лейпциг»

    На данный момент «РБ Лейпциг» является лидером немецкого первенства. На счету хозяев 9 очков, поскольку до этого они выиграли все три поединка.

    В начале турнира команда выиграла у новичка Бундеслиги «Унион Берлин» с разгромным счетом 0:4. После «быки» встречались с двумя непростыми соперниками — «Айнтрахтом» и «Боруссией» М. В первом случае подопечные Юлиана Нагельсманна выиграли со счетом 2:1, а во втором они забили 3 мяча, пропустив при этом всего один.

    Все прогнозы на Бундеслигу

    Стоит отметить, что нападающий Тимо Вернер находится в отличной форме. Футболист отметился пятью голами за три тура. Это второй показатель в чемпионате.

    Кроме того, нужно добавить, что «Лейпциг» не проигрывал в 18 из 19 матчей Бундеслиги, и отмечался двумя и более голами в 9 из 11 матчей.

    «Бавария»

    «Бавария» отстает от «Лейпцига» на 2 пункта, поскольку в начале сезона подопечные Нико Ковача потеряли два пункта в игре с «Гертой». Там они сыграли со счетом 2:2.

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    После этого «мюнхенцы» одолели «Шальке» с результатом 0:3 и выиграли у «Майнца» 6:1. По большому счету большое спасибо надо сказать Роберту Левандовски. Нападающий «красных» забил 6 голов за три тура, тем самым сделав себя лучшим бомбардиром Бундеслиги на данный момент времени.

    «Баварцы» выиграли 2 гостевых матча в этом сезоне. В данных двух случаях команда отмечалась тремя голами.

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    • Сейчас «Бавария» имеет убедительную беспроигрышную серию в чемпионате, которая насчитывает 17 поединков.

    Прогноз

    Матч однозначно будет зрелищным. Сойдутся две атакующие команды, в составе которых много забивных футболистов.

    В этой битве предпочтение отдают «Баварии» — 3.85 против 1.87.

    Ожидается результативный поединок с немалым количеством голов. Возможно, что «баварцы» будут играть первым номером, поскольку им нужна победа для выхода на первую строчку. Гол с любой стороны спровоцирует цепную реакцию. Так что мы ставим на тотал больше 3. Коэффициент составляет 1.68. 0

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