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    Оставит ли «Ювентус» «Фиорентину» с нулем?

    «Фиорентина» — «Ювентус». Прогноз (к. 1.74) и ставки на матч чемпионата Италии 14 сентября 2019 года

    Прогнозы на Серию А Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Фиорентину Прогнозы на Ювентус
    Прогноз на «Фиорентина» — «Ювентус»
    Криштиану Роналду
    В субботу, 14 сентября, в третьем туре итальянской Серии А «Фиорентина» на «Артемио Франки» сыграет с «Ювентусом». Встреча начнется в 16:00 по Москве. Прогноз на «Фиорентина» — «Ювентус».
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    Футбол. Италия. Серия А 14 Сентября 2019 года Коэффициенты на матч
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    «Фиорентина»

    «Фиалки» начинали сезон с кубкового матча против «Монцы», выступающей в Серии С1. Флорентийцы выиграли 3:1, но сделали это крайне неуверенно, проигрывая до 80-й минуты встречи.

    В первом туре Серии А «фиолетовые» уступили на своей территории «Наполи», устроив с вице-чемпионом перестрелку — 3:4. Во второй игре «Фиорентина» вновь проиграла. На этот раз на выезде «Дженоа» со счетом 1:2.

    С нулем очков «лилии» расположились на 16 месте, опережая еще когорту таких же неудачников по лучшей разнице мячей.

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  • 01/09/2019

    • В прошлом розыгрыше Серии А «Фиорентина» выиграла только в пяти домашних встречах из 19. Еще девять раз команда играла вничью и пять игр проиграла. Отметим, что на данный момент у «фиалок» 12-матчевая безвыигрышная домашняя серия в чемпионате Италии.

    «Ювентус»

    «Ювентус» в этом сезоне провел только две официальные встречи, которые пришлись на матчи чемпионата страны, где он дважды победил. И с шестью баллами делит 1-3 место с «Интером» и «Торино».

    Начали «черно-белые» с минимальной виктории в гостях над «Пармой», благодаря голу Кьеллини на 21-й минуте встречи. Во втором туре «Юве» обыграл в родных пенатах «Наполи» — 4:3.

    Календарь и таблица Серии А

    Туринская команда в этом поединке по ходу матча вела 3:0, но затем в период с 66 по 81 минуту трижды пропустила. Вырвать победу удалось только благодаря автоголу Кулибали в самой концовке встрече.

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    В прошлом сезоне «зебры» добились 13 побед в 19-ти выездных встречах Серии А. Еще два матча свели вничью и четыре раза проиграли.

    В прошлом сезоне «Ювентус» дважды обыграл «Фиорентину»: 2:1 — в Турине и 3:0 — во Флоренции.

    Прогноз на «Фиорентина» — «Ювентус»

    В этом матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Ювентуса» — 1.74, победа «Фиорентины» — 5.15, ничья — 3.95.

    Прогнозируем, что чемпион Италии сможет добыть три очка в игре с «Фиорентиной», которая крайне неудачно играет на «Артемио Франки». 0

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    «Фиорентина» — «Ювентус». Прогноз (к. 1.74) и ставки на матч чемпионата Италии 14 сентября 2019 года. Прогноз на «Фиорентина» — «Ювентус». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.74
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