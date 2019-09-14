«Фиорентина» — «Ювентус». Прогноз (к. 1.74) и ставки на матч чемпионата Италии 14 сентября 2019 года

В субботу, 14 сентября, в третьем туре итальянской Серии А «Фиорентина» на «Артемио Франки» сыграет с «Ювентусом». Встреча начнется в 16:00 по Москве. Прогноз на «Фиорентина» — «Ювентус».

«Фиорентина»

«Фиалки» начинали сезон с кубкового матча против «Монцы», выступающей в Серии С1. Флорентийцы выиграли 3:1, но сделали это крайне неуверенно, проигрывая до 80-й минуты встречи.

В первом туре Серии А «фиолетовые» уступили на своей территории «Наполи», устроив с вице-чемпионом перестрелку — 3:4. Во второй игре «Фиорентина» вновь проиграла. На этот раз на выезде «Дженоа» со счетом 1:2.

С нулем очков «лилии» расположились на 16 месте, опережая еще когорту таких же неудачников по лучшей разнице мячей.

В прошлом розыгрыше Серии А «Фиорентина» выиграла только в пяти домашних встречах из 19. Еще девять раз команда играла вничью и пять игр проиграла. Отметим, что на данный момент у «фиалок» 12-матчевая безвыигрышная домашняя серия в чемпионате Италии.

«Ювентус»

«Ювентус» в этом сезоне провел только две официальные встречи, которые пришлись на матчи чемпионата страны, где он дважды победил. И с шестью баллами делит 1-3 место с «Интером» и «Торино».

Начали «черно-белые» с минимальной виктории в гостях над «Пармой», благодаря голу Кьеллини на 21-й минуте встречи. Во втором туре «Юве» обыграл в родных пенатах «Наполи» — 4:3.

Календарь и таблица Серии А

Туринская команда в этом поединке по ходу матча вела 3:0, но затем в период с 66 по 81 минуту трижды пропустила. Вырвать победу удалось только благодаря автоголу Кулибали в самой концовке встрече.

В прошлом сезоне «зебры» добились 13 побед в 19-ти выездных встречах Серии А. Еще два матча свели вничью и четыре раза проиграли.

В прошлом сезоне «Ювентус» дважды обыграл «Фиорентину»: 2:1 — в Турине и 3:0 — во Флоренции.

Прогноз на «Фиорентина» — «Ювентус»

В этом матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Ювентуса» — 1.74, победа «Фиорентины» — 5.15, ничья — 3.95.

Прогнозируем, что чемпион Италии сможет добыть три очка в игре с «Фиорентиной», которая крайне неудачно играет на «Артемио Франки». 0