Бразилия — Перу. Прогноз (к. 2.9) и ставки на товарищеский матч 11 сентября 2019 года

В товарищеском матче сойдутся сборные Бразилии и Перу. Команды проведут поединок в Лос-Анджелесе, на арене «Мемориал Колизеум», где стартовый свисток прозвучит в 06:00 по мск. Прогноз на Бразилия — Перу.

Бразилия

На минувшем Кубке Америки сборная Бразилии заткнула рот всем критикам, оправдав себя после неудачи в 2016 году и выиграть титул чемпиона континента.

Выйдя с группы с первой строчки, подопечные Тите попали на Парагвай, у которого удалось выиграть лишь в серии пенальти. Ну и, к сожалению, «классико» между бразильцами и аргентинцами состоялось в полуфинале, а не в финале.

«Желто-зеленые» сумели переиграть «бело-голубых», использовав тот минимум, который у них был — 2:0. В финале же был уверенно бит Перу — 3:1.

В первой игре после этого триумфа «пентакампеоны» сыграли 2:2 в товарищеской игре с Колумбией, которой уступали 1:2 по ходу матча.

Перу

С самого начала, наверное, мало кто мог предположить, что сборная Перу окажется в финале Кубка Америки-2019. Хотя эта команда уже однажды заходила далеко, когда в 2011 году «Инки» добыли бронзу.

В четвертьфинале они неожиданно обыграли Уругвай, доведя дело до серии пенальти. Что уж говорить о сборной Чили, которая была разгромлена в полуфинале с результатом 3:0.

В финале против Бразилии подопечные Гареки также сопротивлялись достойно, где по ходу матча даже сумели сравнять счет, но в итоге проиграли 1:3.

В первом матче после Копа Америки они снова уступили — на сей раз Эквадору (0:1).

Прогноз

Букмекеры закономерно отдают предпочтение номинальным хозяевам поля, коэффициент на победу которых равен 1,38, тогда как успех гостей оценивается в 8,5, а ничья — в 4,6.

Рекомендуем ставить на то, что Бразилия выиграет, и обе команды забьют за 2,9. 0