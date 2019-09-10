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    Люксембургу и Сербии незачем отсиживаться в обороне

    Люксембург — Сербия. Прогноз (к. 1.62) и ставки на матч квалификации Чемпионата Европы 10 сентября 2019 года

    Прогнозы на Евро-2020 Прогнозы на сборную Сербии
    Прогноз на Люксембург — Сербия
    Игроки сборной Сербии
    В шестом туре квалификационного раунда Чемпионата Европы Люксембург на стадионе «Жози Бартель» будет принимать Сербию. Начало встречи — в 21:45 мск. Прогноз на Люксембург — Сербия.
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    Футбол. Евро-2020. Квалификация. Группа B 10 Сентября 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 12.80
  • X
  • 6.15
  • 2
  • 1.22
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    Люксембург

    По завершении 4 туров квалификации команда заработала 4 очка и заняла третью строчку в таблице Группы В. Коллектив Люка Хольца опережает сербов лишь по лучшей разнице забитых и пропущенных 4:5.

    В первом туре на «Жози Бартель» Люксембург переиграл Литву с минимальным преимуществом (2:1). В следующем матче на своем поле против Украины команда уступила из-за автогола на 93 минуте (1:2).

    Отправившись в Вильнюс, «красные львы» сыграли вничью с Литвой (1:1), а чуть позже вновь потерпели поражение от Украины (1:0).

    Все прогнозы на Евро-2020

    5 сентября Люксембург провел товарищескую встречу с Северной Ирландией, где проиграл хозяевам (1:0).

    Сербия

    С четырьмя баллами в активе и разницей голов 7:11 команда располагается на 4 месте в турнирной таблице.

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    • К матчам квалификации сербы приступили со второго тура. Неожиданно для многих подопечные Любиши Тумбаковича смогли оказать достойное сопротивление Португалии и увезти из Лиссабона 1 балл (1:1).

    Следующую встречу «белые орлы» провалили, поскольку во Львове сборная Украины не оставила ни единого шанса сопернику, разгромив гостей (5:0).

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    В четвертом туре отборочных матчей Сербия смогла уверенно расправиться с Литвой (4:1), а 7 сентября команда дома уступила португальцам (2:4).

    Прогноз

    На победу Люксембурга в этой встрече букмекеры дают коэффициент 12,0, на ничью — 6,10, а на победу Сербии — 1,27.

    Наш прогноз на матч — голы в обоих таймах с коэффициентом 1,62. 0

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    Люксембург — Сербия. Прогноз (к. 1.62) и ставки на матч квалификации Чемпионата Европы 10 сентября 2019 года. Прогноз на Люксембург — Сербия. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.62
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