Люксембург — Сербия. Прогноз (к. 1.62) и ставки на матч квалификации Чемпионата Европы 10 сентября 2019 года

В шестом туре квалификационного раунда Чемпионата Европы Люксембург на стадионе «Жози Бартель» будет принимать Сербию. Начало встречи — в 21:45 мск. Прогноз на Люксембург — Сербия.

Люксембург

По завершении 4 туров квалификации команда заработала 4 очка и заняла третью строчку в таблице Группы В. Коллектив Люка Хольца опережает сербов лишь по лучшей разнице забитых и пропущенных 4:5.

В первом туре на «Жози Бартель» Люксембург переиграл Литву с минимальным преимуществом (2:1). В следующем матче на своем поле против Украины команда уступила из-за автогола на 93 минуте (1:2).

Отправившись в Вильнюс, «красные львы» сыграли вничью с Литвой (1:1), а чуть позже вновь потерпели поражение от Украины (1:0).

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5 сентября Люксембург провел товарищескую встречу с Северной Ирландией, где проиграл хозяевам (1:0).

Сербия

С четырьмя баллами в активе и разницей голов 7:11 команда располагается на 4 месте в турнирной таблице.

К матчам квалификации сербы приступили со второго тура. Неожиданно для многих подопечные Любиши Тумбаковича смогли оказать достойное сопротивление Португалии и увезти из Лиссабона 1 балл (1:1).

Следующую встречу «белые орлы» провалили, поскольку во Львове сборная Украины не оставила ни единого шанса сопернику, разгромив гостей (5:0).

В четвертом туре отборочных матчей Сербия смогла уверенно расправиться с Литвой (4:1), а 7 сентября команда дома уступила португальцам (2:4).

Прогноз

На победу Люксембурга в этой встрече букмекеры дают коэффициент 12,0, на ничью — 6,10, а на победу Сербии — 1,27.

Наш прогноз на матч — голы в обоих таймах с коэффициентом 1,62. 0