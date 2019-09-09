Словения — Израиль. Прогноз (к. 1.78) и ставки на матч Евро-2020 9 сентября 2019 года

9 сентября в Любляне сойдутся соседи по турнирной таблице группы G. Матч квалификации на Евро-2020 состоится на стадионе «Стожице». Мяч введут в игру в 21:45 по мск. Прогноз на Словения — Израиль.

Словения

Словения опережает Израиль только в разнице забитых голов. Хозяева меньше пропускают — за 5 туров у них всего 3 пропущенных гола. На счету команды 8 очков, при этом Австрия (2 строчка) всего в одном пункте они нее.

После поражения от австрийцев со счетом 1:0 «парни» провели два неплохих поединка, одержав две победы кряду «всухую». Сначала было 0:5 в матче с Латвией, а затем словенцы дома выиграли у лидера группы сборной Польши с результатом 2:0.

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Лучшие снайперы команды Спорар и Иличич. Первый забил победный гол в ворота поляков, а второй отметился голом в поединке с Латвией.

Израиль

Израиль обладает неплохими шансами на выход из группы. Гости имеют одинаковую статистику с предстоящим соперником, однако они больше пропускают. Если забито у них 9 голов, то пропущено восемь. Именно поэтому израильтяне занимают 4 место.

После двух побед кряду «сине-белые» уступили Польше 4:0, а позже провели ничейный поединок на выезде со сборной Македонии. Таким образом, они не побеждали уже два матча.

У коллектива есть свой герой. Это Эран Зехави. Он оформил 8 голов на турнире, что делает его лучшим бомбардиром. Интересно, что он забивал в 6 из 7 последних игр сборной Израиля.

Прогноз

Результат прошлой игры — ничья 1:1. Команды будут бороться за 3 очка, но если дело пойдет к ничье, то против никто не выступит. Вряд ли нас ждет открытый футбол. Оба коллектива наверняка сыграют осторожно.

По коэффам дела обстоят так: 1.98 на хозяев, 4.30 на гостей и 3.30 на ничью.

Мы же полагаем, что после победы над Польшей словенцы могут преподнести сюрпризы и этому сопернику. Ставим на то, что будет ничья или Словения выиграет с отрывом в один мяч. Коэффициент составляет 1.78. 0