Эстония — Нидерланды. Прогноз (к. 1.67) и ставки на матч квалификации Чемпионата Европы 9 сентября 2019 года

В шестом туре квалификационного раунда Чемпионата Европы Эстония на «А. Ле Кок Арене» в Таллине будет принимать Нидерланды. Начало встречи — в 21:45 мск. Прогноз на Эстония — Нидерланды.

Эстония

«Синие футболки» еще до первого тура считались аутсайдерами Группы С. На данном этапе квалификации это полностью подтверждается.

Подопечные Карела Воолайда, который является исполняющим обязанности главного тренера, с нулем очков в активе находятся на дне турнирной таблицы.

В четырех матчах отборочного цикла Эстония проиграла. Сперва команда уступила Северной Ирландии (2:0), затем «зелено-белая армия» вновь взяла верх, но уже в выездной встрече (1:2). А чуть позже сборную разнесла Германия (8:0).

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В пятом туре «синие футболки» на своем стадионе в Таллине проиграли Белоруссии (1:2).

Нидерланды

Сейчас оранжевые, сыграв три матча, располагаются на 3 строчке в турнирной таблице Группы С. С шестью очками в активе команда отстает от Германии на 3 балла, имея поединок в запасе.

Свой отборочный цикл подопечные Рональда Кумана начали с уверенной домашней победы над Белоруссией (4:0).

После этого Нидерланды в очень напряженной встрече в Амстердаме проиграли немцам, пропустив решающий гол на 90 минуте (2:3).

Ну а вернувшись к матчам квалификации после Лиги наций, оранжевые смогли взять реванш у Германии в Гамбурге (2:4).

Прогноз

На победу Эстонии в этой встрече букмекеры дают коэффициент 40,0, на ничью — 11,5, а на победу Нидерландов — 1,08.

Наш прогноз на матч — индивидуальный тотал Нидерландов больше 2,5 с коэффициентом 1,67. 0