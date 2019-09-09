ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    НеймарБразильский сериал. Почему сорвалось возвращение Неймара в «Барсу» Дониэлл МаленВот так реализуются мечты! Нидерланды вчистую переиграли Германию Даниил МедведевМедведев — в финале US Open! Впервые за 15 лет русский теннисист сыграет в матче за «Шлем»
  • 11:38
    • Венгер: Салах похож на Месси
  • 11:31
    • «Ювентус» попытается договориться с Де Хеа
  • 10:01
    • Морено: У меня нет основного вратаря
  • 09:42
    • Людовик Жюли будет тренировать молодежь «Монако»
  • 09:33
    • Ван Дейк продлил контракт с «Ливерпулем»
  • 09:15
    • Тотти о Мхитаряне: он техничен и всегда хочет показать это
  • 08:46
    • Жиру: Могли забить и больше
    Все новости спорта

    Сборной Нидерландов нужна только победа

    Эстония — Нидерланды. Прогноз (к. 1.67) и ставки на матч квалификации Чемпионата Европы 9 сентября 2019 года

    Прогнозы на Евро-2020 Прогнозы на сборную Голландии
    Прогноз на Эстония — Нидерланды
    Вирджил Ван Дейк
    В шестом туре квалификационного раунда Чемпионата Европы Эстония на «А. Ле Кок Арене» в Таллине будет принимать Нидерланды. Начало встречи — в 21:45 мск. Прогноз на Эстония — Нидерланды.
    ×
    Футбол. Евро-2020. Квалификация. Группа C 09 Сентября 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 37.00
  • X
  • 11.50
  • 2
  • 1.06
  • Играть!
    •

    Эстония

    «Синие футболки» еще до первого тура считались аутсайдерами Группы С. На данном этапе квалификации это полностью подтверждается.

    Подопечные Карела Воолайда, который является исполняющим обязанности главного тренера, с нулем очков в активе находятся на дне турнирной таблицы.

    В четырех матчах отборочного цикла Эстония проиграла. Сперва команда уступила Северной Ирландии (2:0), затем «зелено-белая армия» вновь взяла верх, но уже в выездной встрече (1:2). А чуть позже сборную разнесла Германия (8:0).

    Все прогнозы на Евро-2020

    В пятом туре «синие футболки» на своем стадионе в Таллине проиграли Белоруссии (1:2).

    Нидерланды

    Сейчас оранжевые, сыграв три матча, располагаются на 3 строчке в турнирной таблице Группы С. С шестью очками в активе команда отстает от Германии на 3 балла, имея поединок в запасе.

  • Вот так реализуются мечты! Нидерланды вчистую переиграли Германию
  • Йоахиму Леву пора задуматься о будущем
  • Вчера

    • Свой отборочный цикл подопечные Рональда Кумана начали с уверенной домашней победы над Белоруссией (4:0).

    После этого Нидерланды в очень напряженной встрече в Амстердаме проиграли немцам, пропустив решающий гол на 90 минуте (2:3).

    10 000ПолучитьФрибет для новичковfonbet.ru ТВLIVEИгратьПри плюсовом балансеmarathonbet.ru

    Ну а вернувшись к матчам квалификации после Лиги наций, оранжевые смогли взять реванш у Германии в Гамбурге (2:4).

    Прогноз

    На победу Эстонии в этой встрече букмекеры дают коэффициент 40,0, на ничью — 11,5, а на победу Нидерландов — 1,08.

    Наш прогноз на матч — индивидуальный тотал Нидерландов больше 2,5 с коэффициентом 1,67. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку
    Ещё прогнозы на спорт
    2.40
  • Прогноз на матч Испания — Фареры
  • Сегодня в 16:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Торпедо — Химки
  • Сегодня в 18:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Швейцария — Гибралтар
  • Сегодня в 19:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Грузия — Дания
  • Сегодня в 19:00
    •  1.52
  • Прогноз на матч Румыния — Мальта
  • Сегодня в 19:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Армения — Босния и Герцеговина
  • Сегодня в 19:00
    •  4.20
  • Прогноз на матч Финляндия — Италия
  • Сегодня в 21:45
    •  3.85
  • Прогноз на матч Экспресс дня
  • Сегодня в 21:45
    •  1.53
  • Прогноз на матч Греция — Лихтенштейн
  • Сегодня в 21:45
    •  4.50
  • Прогноз на матч Швеция — Норвегия
  • Сегодня в 21:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Даниил Медведев — Рафаэль Надаль
  • Сегодня в 23:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Автомобилист — Металлург Мг
  • Завтра в 17:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Азербайджан — Хорватия
  • Завтра в 19:00
    •  1.55
  • Прогноз на матч Польша — Австрия
  • Завтра в 21:45
    •  3.40
  • Прогноз на матч Шотландия — Бельгия
  • Завтра в 21:45
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Даниил Медведев
  • Медведев победил Вавринку и американскую публику
    • 11:45 04/09/2019     Зидан пока не изменил «Реал» к лучшему
  • «Реал» лишен слишком многого для успеха
    • 23:39 02/09/2019     Погба пока что остается в «МЮ»
  • Топ-7 неразрешенных трансферных вопросов лета
    • 03:28 04/09/2019
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    Эстония — Нидерланды. Прогноз (к. 1.67) и ставки на матч квалификации Чемпионата Европы 9 сентября 2019 года. Прогноз на Эстония — Нидерланды. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.67
    Тоже интересно
    Александр Головин и Артем Дзюба Футбол Сборная России — одной ногой на Евро. Конкурент обыгран на выездеОбзор СМИ после волевой победы сборной России над Шотландией Вчера в 01:020
  • 08:40
    • Бернарду Силва назвал главную цель Португалии в отборочном цикле Евро-2020
  • 08:31
    • Кейн отметил работу Гарета Саутгейта в сборной Англии
  • 23:59
    • Нурмагомедов победил Порье и защитил титул чемпиона UFC
    Уле Гуннар Сульшер Футбол Дно уже близко. Кто тянет команду Сульшера вниз?«Красные дьяволы» неудачно стартовали в нынешнем сезоне 06/09/2019 в 16:160
  • Экспресс дня

  • Потеряют ли итальянцы очки в Финляндии?
  • 3.85
    •
  • 09:50
    • «Реал» займется трансфером Ван де Бека следующим летом
  • 08:22
    • «Арсенал» предлагает Ляказетту новый контракт
  • 01:02
    • 19-летняя Андрееску обыграла Серену Уильямс в финале US Open
    «Динамо» Москва — «Спартак» Хоккей КХЛ. «Автомобилист» обыграл СКА, «Магнитка» уступила «Витязю», победы ЦСКА и московского «Динамо»Обзор матчей регулярного чемпионата КХЛ 6 сентября 06/09/2019 в 22:440
  • 00:05
    • Франция разгромила Албанию, Турция победила Андорру
  • 23:43
    • Гол Роналду помог Португалии обыграть Сербию в отборе Евро-2020
  • 22:49
    • Футболисты «Барселоны» хотели купить Неймара за свои деньги
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • LIVE
  • трансляции
    спорта
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие