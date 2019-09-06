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    Все новости спорта

    Поднимется ли Австрия на второе место в группе?

    Австрия — Латвия. Прогноз (к. 2.10) и ставки на матч квалификации Евро-2020 6 сентября 2019 года

    Прогнозы на Евро-2020 Прогнозы на сборную Австрии
    Прогноз на Австрия — Латвия
    Австрия пока что третья в группе
    В австрийском Вальс-Зиценхайме 6 сентября местная национальная команда Австрии сыграет со сборной Латвии. Игра начнется в 21:45 по мск. Прогноз на Австрия — Латвия.
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    Футбол. Евро-2020. Квалификация. Группа G 06 Сентября 2019 года Коэффициенты на матч
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  • 1.08
  • X
  • 10.50
  • 2
  • 28.00
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    Австрия

    У австрийцев будет одна задача на этот поединок — выиграть и подняться на второе место при условии осечки Израиля.

    Сборная Австрии забуксовала в начале квалификации, потерпев 2 поражения кряду. Речь идет о матчах с Польшей (0:1) и Израилем (4:2).

    7 июня «красно-белые» провели третью игру и смогли одержать 3 очка благодаря победе над Словенией (1:0).

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    А уже через два дня подопечные Франко Фоды разгромили команду Северной Македонии с результатом 4:1 и поднялись на третью позицию.

    Латвия

    Латвия идет на последнем месте в квартете G и не может выиграть уже 11 матчей подряд. В предыдущих четырех поединках команда потерпела поражения.

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    До этого было две ничьи кряду — с Андоррой (0:0) и Казахстаном (1:1). Еще раньше прибалтийцы дважды уступили грузинам (0:3 и 0:1), снова сыграли вничью с Андоррой и Казахстаном, а также не смогли обыграть Литву (1:1) и проиграли Азербайджану 1:3.

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  • Вчера

    • Те самые четыре кряду неудачи случились как раз в отборе на Евро-2020. В первых двух турах подопечные Славии Стояновича уступили на выезде Северной Македонии и Польше, а затем дома — Израилю и Словении.

    Прогноз

    Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,06, тогда как успех гостей оценивается в 46,0, а ничья — в 11,0.

    Рекомендуем ставить на то, что Австрия выиграет, и в матче будет забито четыре или более голов за 2,1. 0

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    Австрия — Латвия. Прогноз (к. 2.10) и ставки на матч квалификации Евро-2020 6 сентября 2019 года. Прогноз на Австрия — Латвия. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.10
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