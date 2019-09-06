Австрия — Латвия. Прогноз (к. 2.10) и ставки на матч квалификации Евро-2020 6 сентября 2019 года

Австрия
У австрийцев будет одна задача на этот поединок — выиграть и подняться на второе место при условии осечки Израиля.
Сборная Австрии забуксовала в начале квалификации, потерпев 2 поражения кряду. Речь идет о матчах с Польшей (0:1) и Израилем (4:2).
7 июня «красно-белые» провели третью игру и смогли одержать 3 очка благодаря победе над Словенией (1:0).
А уже через два дня подопечные Франко Фоды разгромили команду Северной Македонии с результатом 4:1 и поднялись на третью позицию.
Латвия
Латвия идет на последнем месте в квартете G и не может выиграть уже 11 матчей подряд. В предыдущих четырех поединках команда потерпела поражения.
До этого было две ничьи кряду — с Андоррой (0:0) и Казахстаном (1:1). Еще раньше прибалтийцы дважды уступили грузинам (0:3 и 0:1), снова сыграли вничью с Андоррой и Казахстаном, а также не смогли обыграть Литву (1:1) и проиграли Азербайджану 1:3.
Те самые четыре кряду неудачи случились как раз в отборе на Евро-2020. В первых двух турах подопечные Славии Стояновича уступили на выезде Северной Македонии и Польше, а затем дома — Израилю и Словении.
Прогноз
Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,06, тогда как успех гостей оценивается в 46,0, а ничья — в 11,0.
Рекомендуем ставить на то, что Австрия выиграет, и в матче будет забито четыре или более голов за 2,1. 0