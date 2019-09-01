«Страсбург» — «Монако». Прогноз и ставки на матч чемпионата Франции 1 сентября 2019 года

В рамках 4-го тура чемпионата Франции по футболу 1 сентября пройдет встреча «Страсбурга» и «Монако». Команды сыграют на «Стад де ла Мено» в Страсбурге. Начало матча — в 18:00 мск. Прогноз на «Страсбург» — «Монако».

«Страсбург»

В прошлом сезоне «Страсбург» финишировал на 11-м месте, но выиграл Кубок французской лиги, обеспечив себе путевку во 2-й квалификационный раунд Лиги Европы.

Чемпионат Франции для «Расинга» начался с домашней ничьей с «Метцем» (1:1), после чего на своем поле «Страсбург» обыграл «Локомотив Пловдив» (1:0) и вышел в раунд плей-офф отбора ЛЕ.

Все прогнозы на Лигу 1

Выездной матч с «Реймсом» завершился без голов, а вернувшись домой подопечные Тьерри Лоре обыграли франкфуртский «Айнтрахт» (1:0) в рамках Лиги Европы.

Последние два матча «Расинг» проиграл, сначала уступив на своем поле «Ренну» (0:2) в чемпионате, а затем проиграв в гостях «Айнтрахту» (0:3) и вылетев из еврокубков.

После 3-х туров Лиги 1 «Страсбург» с 2 очками занимает 18-е место, разница мячей 1-3.

В предстоящем матче не сыграют травмированные хавбеки Юссуф Фофана и Ибраима Сиссоко, и дисквалифицированный хавбек Абдалла Н'Дур.

«Монако»

Монегаски в прошлом сезоне с трудом избежали понижения в классе, заняв 17 место — от зоны стыковых матчей их отделило 2 очка, а от зоны вылета — 3.

В межсезонье «Монако» провело ряд контрольных матчей, среди прочего уступив «Эвертону» (0:1), сыграв вничью с «Брагой» (0:0) и победив «Валенсию» (1:0), «Сампдорию» (1:0) и «Порту» (1:0).

Чемпионат Франции для подопечных Леонарду Жардима начался с двух разгромных поражений — сначала на своем поле они проиграли «Лиону» (0:3), затем на выезде — «Метцу» (0:3).

Календарь и таблица Лиги 1

Первый гол монегаски забили только в третьем туре, сыграв вничью с «Нимом» (2:2). Дважды забив до перерыва, «Монако» после перерыва остался в меньшинстве и упустил победу в концовке матча.

После трех туров монегаски с 1 очком занимают 19-е место, разница мячей 2-8. В предстоящем матче не сыграют дисквалифицированные защитник Жемерсон, Рубен Агилар и хавбек Сеск Фабрегас.

В прошлом сезоне «Монако» дважды проиграл — 1:2 на выезде и 1:5 дома. Сезоном ранее монегаски дважды обыграли «Страсбург»: со счетом 3:0 дома и 3:1 в гостях.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Страсбурга» — 265, победа «Монако» — 2.70, ничья в основное время — 3.20.

Обе команды проводят сезон не лучшим образом, но «Страсбург» на своем поле выступает довольно уверенно. Монегаски в последнем матче пришли в себя, но потери в составе помешают им выступить успешно.

Можно ждать забитых мячей в этом матче — интересны варианты ТМ 2,5 за 1,70 и «Обе забьют» за 1,80. 0