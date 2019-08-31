«Боруссия» Д — «Унион» Берлин. Прогноз (к. 2.45) и ставки на матч Бундеслиги 31 августа 2019 года

В 3-м туре чемпионата Германии «Унион» Берлин будет принимать «Боруссию» Дортмунд. Матч пройдет 31 августа на «Ан дер Альтен Фёрстерай». Начало встречи — в 19:30 мск. Прогноз на «Боруссия» Д — «Унион» Берлин.

«Унион»

«Унион» Берлин может стать приятной историей в этом сезоне. Коллектив прошел в первую Бундеслигу после успех матчей плей-офф против «Штутгарта».

Клуб, играющий в восточной части Берлина в тени более устоявшейся «Герты», завершил 10-летнее пребывание во втором эшелоне благодаря своей труднопроходимой обороне.

Он добавил в свои ряды бывшего защитника грядущего соперника Невена Суботича. Тем не менее его скромный бюджет, похоже, не обеспечил огневую мощь в атаке, необходимую для того, чтобы оставаться на плаву.

На старте выступлений в элите команда пока не знает побед, ведь была разгромлена в 1-м туре «РБ Лейпцигом» (0:4) дома, а также сыграла вничью на выезде с «Аугсбургом» (1:1).

«Боруссия» Д

Команда Люсьена Фавра плодотворно подготовилась к сезону — шесть товарищеских поединков и во всех были одержаны победы.

В том числе дортмундцы разобрались с победителем Лиги чемпионов «Ливерпулем» — 3:2.

В межсезонье клуб серьезно усилился, вернув Матса Хуммельса, выкупив Пако Алькасера у «Барселоны», а также подписав ряд талантливых игроков — Юлиана Брандта, Торгана Азара и Нико Шульца.

Новый сезон подопечные Фавра также начали очень удачно, одержав уже четыре подряд победы. Сначала в Суперкубке была бита «Бавария» (2:0), затем с аналогичным счетом — «Юрдинген» (2:0) в Кубке Германии.

В стартовом туре Бундеслиги дортмундцы дома уничтожили «Аугсбург» — 5:1, а во втором с результатом 3:1 — «Кельн» на выезде, благодаря чему возглавляют таблицу.

Прогноз

Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,32, тогда как успех хозяев поля оценивается в 9,0, а ничья — в 5,5.

Рекомендуем ставить на то, что «Боруссия» выиграет, и обе команды забьют за 2,45. 0