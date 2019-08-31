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    Окажет ли «Ростов» достойное сопротивление «Локомотиву»?

    «Локомотив» — «Ростов». Прогноз (к. 2.10) и ставки на матч чемпионата России по футболу 31 августа 2019 года

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    Прогноз на «Локомотив» — «Ростов»
    Юрий Семин
    В субботу, 31 августа, «Локомотив» на своем поле примет «Ростов» в рамках восьмого тура российской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет в Москве на «РЖД Арене», начнется в 16:30 по московскому времени. Прогноз на «Локомотив» — «Ростов».
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 31 Августа 2019 года
    Локомотив
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    «Локомотив»

    Московский «Локомотив» в семи стартовых турах набрал 14 очков, что позволяет ему еще с четырьмя клубами делить лидерство в турнирной таблице.

    В июле «железнодорожники» выглядели не слишком убедительно: разошлись миром с «Рубином» (1:1), обыграли «Тамбов» (2:1) и уступили ЦСКА (0:1).

    А вот уже в августе команда Юрия Семина поочередно выиграла у «Крыльев Советов» (2:1), «Урала» (4:0) и «Динамо» (2:1), а также сыграла вничью с «Краснодаром» (1:1).

    Календарь и таблица РПЛ

    После травм у «Локомотива» восстанавливаются Джефферсон Фарфан, Антонио Эдер и Михаил Лысов.

    «Ростов»

    На счету футболистов «Ростова» те же 14 баллов, что и у «Локомотива», а также «Краснодара», «Спартака» и «Зенита».

    Подопечные Валерия Карпина в этом сезоне успели обыграть «Оренбург» (2:1), «Арсенал» (3:2), «Крылья Советов» (1:0) и «Рубин» (2:1). Также они разошлись миром со «Спартаком» (2:2) и «Уралом» (2:2).

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    • Единственное поражение «желто-синие» потерпели в шестом туре, когда в гостях уступили «Уфе» (0:2), пропустив два гола от Сильвестра Игбуна.

    Все прогнозы на РПЛ

    Серьезных кадровых проблем у «Ростова» на данный момент нет.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Локомотива» — 1.75, победа «Ростова» — 5.40, ничья — 3.60.

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    Да, на своем поле «железнодорожники» должны играть на победу, в этом нет никаких сомнений, тем более что к ним в гости едет прямой конкурент по борьбе за высокие места в турнирной таблице.

    Однако недооценивать «желто-синих» мы бы не стали. Они достойно сыграли с тем же «Спартаком», да и в семи турах забили столько же голов, сколько «красно-зеленые».

    Нам кажется, что на «РЖД Арене» команды должны отличиться хотя бы по разу, поэтому наш прогноз — «обе команды забьют» за 2.10.

    Ну и почему бы не присмотреться к ставке «тотал голов больше 2,5» за 2.24? Отсиживаться в обороне «Локо» не должен, тогда как «Ростов» неплохо действует на контратаках в матчах с грандами. 0

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    «Локомотив» — «Ростов». Прогноз (к. 2.10) и ставки на матч чемпионата России по футболу 31 августа 2019 года. Прогноз на «Локомотив» — «Ростов». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.10
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