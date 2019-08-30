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    Воспользуется ли «Динамо» проблемами «Крыльев» в обороне?

    «Крылья Советов» — «Динамо». Прогноз (к. 2.30) и ставки на матч чемпионата России по футболу 30 августа 2019 года

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    Прогноз на «Крылья Советов» — «Динамо»
    Сергей Паршивлюк
    В пятницу, 30 августа, «Крылья Советов» на своем поле примут «Динамо» в рамках восьмого тура российской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет в Самаре, начнется в 20:00 по московскому времени. Прогноз на «Крылья Советов» — «Динамо».
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 30 Августа 2019 года
    Крылья Советов
  • Самара
    •  Крылья Советов 20:00 Динамо Динамо
  • Москва
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    Коэффициенты на матч
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    «Крылья Советов»

    По итогам семи сыгранных туров «Крылья Советов» занимают 13-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея на своем счету 6 очков.

    В нынешнем сезоне подопечные Миодрага Божовича сумели обыграть только ЦСКА (2:0) и «Урал» (3:1).

    При этом самарская команда уступила «Арсеналу» (2:3), «Уфе» (1:2), «Локомотиву» (1:2), «Ростову» (0:1) и «Спартаку» (1:2).

    Среди травмированных у «Крыльев Советов» значатся Тарас Бурлак, Александр Гацкан и Геннадий Киселев.

    «Динамо»

    Московское «Динамо» расположилось на 11-й строчке в турнирной таблице российской Премьер-лиги с 8 набранными баллами.

    Календарь и таблица РПЛ

    «Бело-голубые» в текущем сезоне потерпели поражения от «Рубина» (0:1), «Зенита» (0:2) и «Локомотива» (1:2).

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    • А вот во встречах с «Арсеналом» (1:1), «Уралом» (2:0), «Спартаком» (0:0) и «Тамбовом» (2:0) москвичи сумели набрать очки.

    После травм у динамовцев восстанавливаются Антон Шунин и Антон Соснин.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Динамо» — 2.30, победа «Крыльев Советов» — 3.30, ничья — 3.30.

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    Нужно признать, что старт сезона вышел не самым успешным для «бело-голубых», но ведь их проблемы можно частично списать на сложный календарь. С начала августа они провели три тяжелых встречи с лидерами чемпионата, поэтому не стоит удивляться тому, что они набрали так мало очков.

    Что касается самарской команды, то она хоть и проиграла много матчей, но ни разу не уступила с разницей даже в два мяча. Подопечные Божовича неплохо играют в атаке, но их подводит оборона, позволяющая соперникам слишком многое.

    Нам кажется, что «Динамо» должно воспользоваться проблемами «Крыльев» в защите, поэтому рекомендуем ставить на победу гостей.

    Еще один интересный вариант — «индивидуальный тотал "Динамо" больше 1». Эта ставка принимается с коэффициентом 1.67. 0

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    «Крылья Советов» — «Динамо». Прогноз (к. 2.30) и ставки на матч чемпионата России по футболу 30 августа 2019 года. Прогноз на «Крылья Советов» — «Динамо». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.30
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