«Риека» — «Гент». Прогноз (к. 2.37) и ставки на матч квалификации Лиги Европы 29 августа 2019 года

В четверг, 29 августа, в ответном поединке раунда плей-офф Лиги Европы хорватская «Риека» дома примет бельгийский «Гент». Начало игры — в 21:00 по мск. Прогноз на «Риека» — «Гент».

«Риека»

«Риека», которая по итогам минувшего чемпионата Хорватии завоевала серебряные медали, начала выступать в этой Лиге Европы только с третьего раунда квалификации.

На этом этапе «белые» сломили сопротивление шотландского «Абердина». Дома хорватский коллектив победил со счетом 2:0, в гостях выиграл с аналогичным результатом.

Первая игра против бельгийской команды закончилась гостевым поражением «Риеки» (1:2). Хорваты смогли забить в перовой половине игры, но во втором тайме дважды пропустили.

В текущем розыгрыше хорватского первенства дружина Игора Бишчана идет на четвертом месте, выиграв сперва три игры, а в последних двух встречах она набрала только один балл.

«Гент»

«Гент», финишировавший на пятой строке в прошлом чемпионате Бельгии, только из-за дисквалификации «Мехелена» получил билет в еврокубки.

«Буйволы» начали свое выступление со второго раунда отбора Лиги Европы, где выбили крепкий румынский клуб «Вииторул», обыграв дома оппонента со счетом 6:3, а на выезде позволили себе проиграть 1:2.

На предыдущем этапе квалификации «сине-белые» преодолели барьер в лице кипрского АЕКа. В гостях бельгийцы сыграли 1:1, а на своей территории разгромили соперника — 3:0.

Календарь и таблица Лиги Европы

после четырех туров в текущем чемпионате Бельгии «Гент» идет на седьмом месте с семью очками. Отметим, что на данный момент у команды 3-матчевая победная серия с учетом всех турниров.

Прогноз на «Риека» — «Гент»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Гента» в основное время предлагают — 2.45.

На викторию «Риеки» дают — 2.90, ничья оценена — в 3.35.

Проход: «Риеки» — 3.60, «Гента» — 1.30.

Прогнозируем, что «Гент», обладающий более качественным подбором футболистов, сможет забить несколько голов в ворота хорватского коллектива, даже несмотря на гостевой статус поединка. 0