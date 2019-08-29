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    «Риека» — «Гент». Прогноз (к. 2.37) и ставки на матч квалификации Лиги Европы 29 августа 2019 года

    Прогнозы на Лигу Европы Прогнозы на Гент
    Прогноз на «Риека» — «Гент»
    Роман Яремчук
    В четверг, 29 августа, в ответном поединке раунда плей-офф Лиги Европы хорватская «Риека» дома примет бельгийский «Гент». Начало игры — в 21:00 по мск. Прогноз на «Риека» — «Гент».
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    Футбол. Лига Европы. Квалификация 29 Августа 2019 года Коэффициенты на матч
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    «Риека»

    «Риека», которая по итогам минувшего чемпионата Хорватии завоевала серебряные медали, начала выступать в этой Лиге Европы только с третьего раунда квалификации.

    На этом этапе «белые» сломили сопротивление шотландского «Абердина». Дома хорватский коллектив победил со счетом 2:0, в гостях выиграл с аналогичным результатом.

    Первая игра против бельгийской команды закончилась гостевым поражением «Риеки» (1:2). Хорваты смогли забить в перовой половине игры, но во втором тайме дважды пропустили.

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    «Гент»

    «Гент», финишировавший на пятой строке в прошлом чемпионате Бельгии, только из-за дисквалификации «Мехелена» получил билет в еврокубки.

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    «Буйволы» начали свое выступление со второго раунда отбора Лиги Европы, где выбили крепкий румынский клуб «Вииторул», обыграв дома оппонента со счетом 6:3, а на выезде позволили себе проиграть 1:2.

    На предыдущем этапе квалификации «сине-белые» преодолели барьер в лице кипрского АЕКа. В гостях бельгийцы сыграли 1:1, а на своей территории разгромили соперника — 3:0.

    Календарь и таблица Лиги Европы

    после четырех туров в текущем чемпионате Бельгии «Гент» идет на седьмом месте с семью очками. Отметим, что на данный момент у команды 3-матчевая победная серия с учетом всех турниров.

    Прогноз на «Риека» — «Гент»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Гента» в основное время предлагают — 2.45.

    На викторию «Риеки» дают — 2.90, ничья оценена — в 3.35.

    Проход: «Риеки» — 3.60, «Гента» — 1.30.

    Прогнозируем, что «Гент», обладающий более качественным подбором футболистов, сможет забить несколько голов в ворота хорватского коллектива, даже несмотря на гостевой статус поединка. 0

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    «Риека» — «Гент». Прогноз (к. 2.37) и ставки на матч квалификации Лиги Европы 29 августа 2019 года. Прогноз на «Риека» — «Гент». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.37
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