АИК — «Селтик». Прогноз (к 1.75) и ставки на матч квалификации Лиги Европы 29 августа 2019 года

В ответном матче плей-офф квалификации Лиги Европы АИК будет принимать «Селтик». Игра пройдет на «Френдс Арене» 29 августа. Начало встречи — в 20:00 мск. Прогноз на АИК — «Селтик».

АИК

Вылетев от «Марибора» по сумме двух встреч (4:4) из Лиги чемпионов, АИК успел провести 3 матча в рамках чемпионата Швеции.

В 19 туре команда одолела на выезде «АФК Эскильстуну» (2:4), проиграла дома «Кальмару» (1:2), а также одержала победу в игре против «Эстерсунда» (1:3).

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В полуфинале квалификации Лиги Европы подопечные Рикарда Нурлинга дважды встретились с «Шерифом». В гостях шведы взяли верх над «осами» (1:2), а на своем поле АИК расписал с представителями Молдовы мировую (1:1).

«Селтик»

Сезон в Шотландии коллектив из Глазго начал с разгрома «Сент-Джонстона» на своем поле (7:0), а во втором туре подопечные Нила Леннона обыграли «Мотеруэлл» — 2:5.

Между матчами в Премьершипе команда успела вылететь от «ЧФР Клужа» из Лиги чемпионов. В первой встрече в рамках плей-офф «железнодорожники» и «кельты» разошлись миром (1:1), а затем «Селтик» неожиданно проиграл румынам на «Селтик Парк» (3:4).

В рамках 1/8 финала кубка Шотландии коллектив Леннона в дополнительном времени вырвал победу у «Данфермлайна» (2:1).

В 3 туре Премьершипа «Селтик» взял верх над «Хартсом» (3:1). Ну а до этого команда переиграла АИК (2:0) в Лиге Европы.

Прогноз

На победу АИКа в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3,25, на ничью — 3,35, а на победу «Селтика» — 2,25.

Наш прогноз на матч — тотал меньше 2,5 с коэффициентом 1,75. 0