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    Сумеет ли «Краснодар» «хлопнуть дверью» в Лиге чемпионов?

    «Краснодар» — «Олимпиакос». Прогноз (к. 2.15) и ставки на матч Лиги чемпионов 27 августа 2019 года

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    Прогноз на «Краснодар» — «Олимпиакос»
    «Краснодар» — «Олимпиакос»
    В среду, 28 августа, «Краснодар» примет на своем поле греческий «Олимпиакос» в рамках ответного матча раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Начало матча на арене «Краснодар» — в 22:00 мск. Прогноз на «Краснодар» — «Олимпиакос».
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    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация 27 Августа 2019 года Коэффициенты на матч
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  • 2.05
  • X
  • 3.40
  • 2
  • 3.70
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    «Краснодар»

    В первом туре РПЛ «горожане» на выезде проиграли «Ахмату» (0:1). За этим последовала волевая выездная победа над «Уфой» (3:2).

    В третьем туре кубанцы разгромили «Сочи» (3:0), после чего упустили выездную победу над «Зенитом» (1:1).

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    Дебют в Лиге чемпионов для «Краснодара» завершился победой в противостоянии с «Порту» (0:1 дома и 3:2 в гостя).

    Между этими матчами был в меньшинстве обыгран «Рубин» (1:0). Затем в гостевом матче РПЛ победил «Тамбов» (2:0) на выезде.

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    • В первом матче раунда плей-офф «Краснодар» уступил «Олимпиакосу» на выезде — 0:4. Пропустив гол в первом тайме, в концовке кубанцы просто развалились, пропустив три мяча.

    В последнем матче «Краснодар» на своем поле сыграл вничью с «Локомотивом» (1:1). Пропустив быстрый гол, кубанцы отыгрались и едва не победили.

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    • После 7-х туров РПЛ «Краснодар» с 14 очками возглавил таблицу. Разница мячей 11-5, 3 гола забил Иван Игнатьев. Встречу из-за травм пропустят Юрий Газинский, Виктор Классон.

    «Олимпиакос»

    Греческий клуб является самым титулованным в своей стране — на его счету рекордные 44 победы в чемпионате Греции, а также 20 Кубков страны.

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    Лучшим же результатом клуба из Пирея в Лиге чемпионов является выход в четвертьфинал в сезоне-1998/99. В этом сезоне греки пока уверенно движутся в групповой этап.

    Во втором отборочном раунде «Олимпиакос» играл с чешской «Викторией» Пльзень. Первый матч на выезде закончился вничью 0:0, а второй — победой хозяев со счетом 4:0.

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    • В третьем раунде квалификации на пути греков стал турецкий «Истамбул Башакшехир», который был обыгран со счетом 1:0 на выезде и 2:0 дома.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    После крупной домашней победы над «Краснодаром» (4:0), «Олимпиакос» стартовал в чемпионате Греции, обыграв на своем поле «Астерас» (1:0) благодаря пенальти.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Краснодара» — 2.05, победа «Олимпиакоса» — 3.50, ничья в основное время — 3.45.

    Кубанский клуб при своих трибунах как минимум не проиграет, хотя повторить подвиг «Ливерпуля» подопечным Мусаева и Матвеева не удастся.

    Матч, скорее всего, будет результативным — кубанцам надо идти вперед и забивать, а «олимпиакос» этим воспользуется. Интересны варианты ТБ 2,5 за 1.85 и «Обе забьют» за 1.70. 0

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    «Краснодар» — «Олимпиакос». Прогноз (к. 2.15) и ставки на матч Лиги чемпионов 27 августа 2019 года. Прогноз на «Краснодар» — «Олимпиакос». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.15
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