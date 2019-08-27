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    Пройдет ли «Фулхэм» представителя Премьер-лиги?

    «Фулхэм» — «Саутгемптон». Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч Кубка Английской лиги 27 августа 2019 года

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    Прогноз на «Фулхэм» — «Саутгемптон»
    «Саутгемптон»
    В 1/32 финала Кубка Английской футбольной лиги «Фулхэм» будет принимать «Саутгемптон». Игра пройдет на стадионе «Крейвен Коттедж» 27 августа. Начало встречи — в 21:45 мск. Прогноз на «Фулхэм» — «Саутгемптон».

    «Фулхэм»

    Отправившись на выезд на «Оуквелл», «Фулхэм» в 1 туре Чемпионшипа проиграл «Барнсли» (1:0). Но «дачники» не спешили расстраиваться и добыли 3 победы кряду, что позволило команде подняться на 3 место в турнирной таблице.

    Сперва лондонский коллектив обыграл «Блэкберн» (2:0), затем благодаря голам Митровича и Кавалейру белые в гостях одолели «Хаддерсфилд» (1:2).

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    В 4 туре «Фулхэм» на славу покуражился в матче с «Миллоулом», разгромив соперника (4:0). Ну а в субботней игре против «Ноттингем Форест» лондонцы проиграли (1:2).

    «Саутгемптон»

    Сохранив прописку по итогам АПЛ в прошлом сезоне, «Саутгемптон» с середины июля принялся за подготовку к новому розыгрышу Премьер-лиги.

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    • Первый товарищеский матч с «Альтахом» получился достаточно скромным, команды расписали мировую (1:1).

    После этого «святые» выиграли все 4 встречи предсезонки. Подопечные Ральфа Хазенхюттля взяли верх над «Престоном» (1:3), разгромили китайский «Гуанчжоу Фули» (0:4), переиграли «Фейеноорд» (1:3), и забили 2 безответных гола в ворота «Кельна» (2:0).

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    В Премьер-лиге «Саутгемптон» в 2 турах потерпел 2 поражения. Сперва «святые» пострадали от «Бернли» (3:0), а потом и от «Ливерпуля» (1:2).

    3 тур АПЛ стал для команды весьма удачным. «Святые» на выезде победили «Брайтон» (0:2).

    Прогноз

    На победу «Фулхэма» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,70, на ничью — 3,40, а на победу «Саутгемптона» — 2,60.

    Наш прогноз на матч — индивидуальный тотал «Фулхэма» больше 1 с коэффициентом 1,65. 0

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    «Фулхэм» — «Саутгемптон». Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч Кубка Английской лиги 27 августа 2019 года. Прогноз на «Фулхэм» — «Саутгемптон». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.65
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