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    «Лестер» будет стремиться к победе, «Шеффилд» навяжет борьбу

    «Шеффилд Юнайтед»– «Лестер». Прогноз (к. 1.83) и ставки на матч АПЛ 24 августа 2019 года

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    Прогноз на «Шеффилд Юнайтед»– «Лестер»
    Брендан Роджерс
    Стадион «Бремелл Лейн» в Шеффилде станет местом, где состоится матч третьего тура английской Премьер-лиги между местным «Шеффилд Юнайтед» и «Лестер Сити». Команды выйдут на поле довольно рано — в 17:00 по московскому времени. Прогноз на «Шеффилд Юнайтед»– «Лестер».

    «Шеффилд Юнайтед»

    «Шеффилд Юнайтед» — новичок АПЛ. Клуб занял второе место в Чемпионшипе, набрав 89 очков в 46 матчах. Таким образом, коллектив Криса Уайлдера заслужил прямую путевку в высший дивизион.

    Команда не стала ждать и по традиции новичков из Чемпионшипа дала настоящий бой в новом турнире. За 2 тура в элите английского футбола хозяева ни разу не проиграли. В первом туре они расписали мировую с «Борнмутом» (1:1). Во втором поединке на своем поле «клинки» сумели добыть победу с минимальным счетом 1:0 над «Кристал Пэлас».

    Календарь и таблица АПЛ

    Если учитывать товарищеские матчи и выступления прошлого сезона, то клуб проиграл всего 3 из 16 поединков. С учетом товарняков «Шеффилд» провел 8 встреч, из которых выиграл пять. В том числе и матч с «Бетисом».

    Так что в целом «красно-бело-черные» — очень цепкий и боевой коллектив. Сопернику явно будет непросто.

    «Лестер»

    «Лестер» не проигрывает уже 9 матчей кряду с учетом предсезонной подготовки и последней встречи прошлого сезона.

    С приходом Роджерса «лисы» заиграли по-другому. Они теперь стараются брать инициативу на себя и работать в позиционных атаках, нежели надеется на контрвыпады. Именно так гости попытаются сыграть в следующем матче.

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    • Старт в АПЛ для «синих» выдался непростым, но команда при этом не дрогнула. В первом туре подопечные Роджерса играли против «Вулверхэмптона» и сумели добыть лишь один балл (0:0). В прошлый раз «Лестер» ездил в гости к «Челси». Там была зафиксирована ничья со счетом 1:1

    «Сити» имеет крепкую опорную зону и очень креативную линию атаки. Так что оборонительным редутам «Шеффилда» будет что противопоставить.

    Прогноз

    «Лестер» выиграл 4 из 6 последних матчей с «Шеффилд Юнайтед». Самые свежие результаты 1:4 в матче Кубка лиги и 1:0 в Кубке Англии. Так что «клинки» забили лишь один гол за три очных встречи.

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    3.50 и 2.25 — коэффициенты на победные исходы. На ничейный вариант дают 3.25.

    Гости серьезно преобразились и в этом сезоне они явно смогут претендовать на место в топ-7 АПЛ. «Лисам» однозначно будет нелегко, но в любом случае они главные претенденты на победу. «Шеффилд» в свою очередь попытается напористо играть в центре поля, навязывая борьбу еще в центре поля.

    Матч будет наполнен некоторыми голевыми моментами, но все же новичок АПЛ попытается засушить игру. Прогноз — победа второй в один мяч или ничья. Коэфф составляет 1.83. 0

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    «Шеффилд Юнайтед»– «Лестер». Прогноз (к. 1.83) и ставки на матч АПЛ 24 августа 2019 года. Прогноз на «Шеффилд Юнайтед»– «Лестер». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.83
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