«Майнц» — «Боруссия» М. Прогноз (к. 1.66) и ставки на матч Бундеслиги 24 августа 2019 года

«Майнц» будет принимать «Боруссию Менхенгладбах» во втором туре немецкой Бундеслиги. Игра пройдет на «Опель Арене» 24 августа. Начало встречи — в 16:30 мск. Прогноз на «Майнц» — «Боруссия» М.

«Майнц»

На начальном этапе предсезонного пути подопечные Сандро Шварца выбирали себе в соперники достаточно слабые клубы. Сперва «карнавальники» разгромили «Эйсбакталь» (9:0), затем прошлись по «Гонзенхайму» (8:0).

После этого «Майнц» переключился на более серьезных оппонентов. Немцы обыграли «Райо Вальекано» (2:0), однако, позже последовало два поражения от «Регенсбурга» (1:2) и «Севильи» (0:5).

Календарь и таблица Бундеслиги

В конце июля команда сумела победить «Эвертон» (3:1), а также дважды минимально обыграть «Мец» (0:1).

Перед стартом сезона «Майнц» уступил «Кайзерслаутерну» (2:0), а в 1 туре Бундеслиги — «Фрайбургу» (3:0).

«Боруссия» М

Коллектив Марко Розе провел 8 товарищеских матчей, среди которых было поражение от «Атлетика Бильбао» (0:2), а также ничья с «Челси» (2:2). Все остальные игры заканчивались для «Боруссии» только победами.

Перед первым туром чемпионата Германии «жеребята» отправились на выезд, чтобы встретиться с «Зандхаузеном» в рамках 1/32 финала Кубка страны. В этой игре «Гладбах» взял верх (1:0) благодаря голу Тюрама на 18 минуте.

Открывали новый сезон Бундеслиги парни из Менхенгладбаха домашним матчем против «Шальке-04», но голов зрители на «Боруссия Парк» так и не увидели (0:0).

Прогноз

На победу «Майнца» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3,05, на ничью — 3,50, а на победу «Боруссии» — 2,28.

Наш прогноз на матч — «Боруссия» М победит хотя бы в одном тайме с коэффициентом 1,66. 0