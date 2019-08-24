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    Добудет ли «Боруссия М» три очка в выездном матче?

    «Майнц» — «Боруссия» М. Прогноз (к. 1.66) и ставки на матч Бундеслиги 24 августа 2019 года

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    Прогноз на «Майнц» — «Боруссия» М
    Ян Зоммер
    «Майнц» будет принимать «Боруссию Менхенгладбах» во втором туре немецкой Бундеслиги. Игра пройдет на «Опель Арене» 24 августа. Начало встречи — в 16:30 мск. Прогноз на «Майнц» — «Боруссия» М.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 24 Августа 2019 года Коэффициенты на матч
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    «Майнц»

    На начальном этапе предсезонного пути подопечные Сандро Шварца выбирали себе в соперники достаточно слабые клубы. Сперва «карнавальники» разгромили «Эйсбакталь» (9:0), затем прошлись по «Гонзенхайму» (8:0).

    После этого «Майнц» переключился на более серьезных оппонентов. Немцы обыграли «Райо Вальекано» (2:0), однако, позже последовало два поражения от «Регенсбурга» (1:2) и «Севильи» (0:5).

    Календарь и таблица Бундеслиги

    В конце июля команда сумела победить «Эвертон» (3:1), а также дважды минимально обыграть «Мец» (0:1).

    Перед стартом сезона «Майнц» уступил «Кайзерслаутерну» (2:0), а в 1 туре Бундеслиги — «Фрайбургу» (3:0).

    «Боруссия» М

    Коллектив Марко Розе провел 8 товарищеских матчей, среди которых было поражение от «Атлетика Бильбао» (0:2), а также ничья с «Челси» (2:2). Все остальные игры заканчивались для «Боруссии» только победами.

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    Перед первым туром чемпионата Германии «жеребята» отправились на выезд, чтобы встретиться с «Зандхаузеном» в рамках 1/32 финала Кубка страны. В этой игре «Гладбах» взял верх (1:0) благодаря голу Тюрама на 18 минуте.

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    Прогноз

    На победу «Майнца» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3,05, на ничью — 3,50, а на победу «Боруссии» — 2,28.

    Наш прогноз на матч — «Боруссия» М победит хотя бы в одном тайме с коэффициентом 1,66. 0

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    «Майнц» — «Боруссия» М. Прогноз (к. 1.66) и ставки на матч Бундеслиги 24 августа 2019 года. Прогноз на «Майнц» — «Боруссия» М. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.66
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