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    «Сельта» — «Валенсия». Прогноз (к. 2.28) и ставки на матч чемпионата Испании 24 августа 2019 года

    Прогнозы на Примеру Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Сельту Прогнозы на Валенсию
    Прогноз на «Сельта» — «Валенсия»
    Яго Аспас
    «Сельта» будет принимать «Валенсию» во втором туре чемпионата Испании. Игра пройдет на стадионе «Балаидос» 24 августа. Начало встречи — в 22:00 мск. Прогноз на «Сельта» — «Валенсия».
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    Футбол. Испания. Примера 24 Августа 2019 года
    Сельта
  • Виго
    •  Сельта 22:00 Валенсия Валенсия
  • Валенсия
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    Коэффициенты на матч
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    «Сельта»

    В минувшем сезоне чемпионата Испании коллектив из Виго был близок к вылету в Сегунду, но их конкуренты «Жирона» отстали от «Сельты» на 4 очка в турнирной таблице.

    Подопечные Франа Эскрибы провели лишь 5 товарищеских матчей. Сперва «кельты» одолели «Луго» (3:0), затем переиграли «Лилль» (1:0) и «Унион Берлин» (0:3).

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    Но ближе к началу сезона «небесные» уступили в игре против «Тенерифе» (0:1), а чуть позже было поражение во встрече с «Лацио» (1:2).

    Первый тур чемпионата Испании оказался для «Сельты» очень непростым. На «Балаидосе» коллектив из Виго принимал мадридский «Реал», но был бит «королевским клубом» (1:3).

    «Валенсия»

    Подопечные Марселино Гарсии Тораля в ходе предсезонной подготовки провели несколько хороших матчей, однако, результаты команды довольно противоречивые.

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    • В первой товарищеской игре «Валенсия» потерпела поражение от «Монако» (0:1), затем были победы над «Сьоном» (0:3) и португальским «Спортингом» (1:2).

    Четвертый матч предсезонки закончился для «летучих мышей» проигрышем в дуэли с «Брайтоном» (2:1). С таким же счетом «Валенсия» позже обыграла «Байер» (1:2), а перед началом официального сезона испанцы уступили «Интеру» в серии послематчевых пенальти (1:1, 6:7).

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    Свой путь в Примере оранжевые начали с ничейного результата в домашней встрече против «Реал Сосьедада» (1:1).

    Прогноз

    На победу «Сельты» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3,10, на ничью — 3,40, а на победу «Валенсии» — 2,28.

    Наш прогноз на матч — победа «Валенсии» с коэффициентом 2,28. 0

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    «Сельта» — «Валенсия». Прогноз (к. 2.28) и ставки на матч чемпионата Испании 24 августа 2019 года. Прогноз на «Сельта» — «Валенсия». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.28
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