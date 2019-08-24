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    Кто из португальских грандов окажется сильнее?

    «Бенфика» — «Порту». Прогноз и ставки на матч чемпионата Португалии по футболу 24 августа 2019 года

    Прогнозы на Португалия Прогнозы на Бенфику Прогнозы на Порту
    Прогноз на «Бенфика» — «Порту»
    Харис Сеферович
    В субботу, 24 августа, «Бенфика» на своем поле примет «Порту» в рамках третьего тура чемпионата Португалии. Встреча, которая пройдет на стадионе «Да Луш», начнется в 21:00 по московскому времени. Прогноз на «Бенфика» — «Порту».

    «Бенфика»

    Футболисты «Бенфики» успешно начали нынешний сезон, в котором одержали две победы в двух матчах, благодаря чему занимают первое место в турнирной таблице.

    В первом туре «орлы» разгромили «Пасуш де Феррейра» (5:0), а во втором победили «Белененсеш» (2:0).

    Кроме того, подопечные Бруну Ложе завоевали Суперкубок Португалии, уверенно расправившись со «Спортингом» (5:0).

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    Также команда стала победителем товарищеского турнира Международный кубок чемпионов, в котором поочередно выиграла у «Гвадалахары» (3:0), «Фиорентины» (2:1) и «Милана» (1:0).

    «Порту»

    А вот игроки «Порту» в двух стартовых турах сезона набрали лишь три очка, поэтому занимают лишь шестое место в турнирной таблице.

    Уже в первом матче «драконы» потерпели поражение от «Жил Висенте» (1:2), после чего обыграли «Виторию Сетубал» (4:0).

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    Также в августе команда Сержиу Консейсау вылетела из Лиги чемпионов, проиграв по сумме двух встреч в третьем квалификационном раунде «Краснодару» (1:0 и 2:3).

    Что касается летних товарищеских матчей, то в них «Порту» обыграл «Фулхэм» (1:0), «Бетис» (1:1, 5:4 — по пенальти) и «Хетафе» (2:1), но уступил «Монако» (0:1).

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Бенфики» — 1.93, победа «Порту» — 4.10, ничья — 3.40.

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    Конечно, «орлы» отлично начали сезон, в котором одержали три победы в трех официальных встречах и даже не пропустили ни одного мяча, но мы не слишком уверенны, что даже на своем поле им удастся переиграть «драконов».

    «Порту», наверняка, переживает из-за раннего вылета из Лиги чемпионов, но его разгромная победа над «Виторией Сетубал» подсказывает нам, что футболисты не собираются вешать нос.

    Нас ждет встреча двух португальских грандов, в которой любая ошибка может стать ключевой. Ожидаем напряженной и осторожной игры, поэтому наш прогноз — «тотал голов меньше 2,5» за 1.81.

    Также можно присмотреться к ставке «победа "Бенфики" в один мяч или ничья» за 1.82. С более крупным счетом «орлы» не побеждали «Порту» очень давно, да и проиграть при поддержке родных трибун не должны. 0

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    «Бенфика» — «Порту». Прогноз и ставки на матч чемпионата Португалии по футболу 24 августа 2019 года. Прогноз на «Бенфика» — «Порту». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.81
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