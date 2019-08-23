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    Кто выиграет левантийское дерби?

    «Леванте» — «Вильярреал». Прогноз (к. 4.20) и ставки на матч чемпионата Испании 23 августа 2019 года

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    Прогноз на «Леванте» — «Вильярреал»
    «Вильярреал» сыграл вничью 4:4 в первом туре
    В пятницу, 23 августа, в Валенсии на стадионе «Сьюдад де Валенсия» во втором туре испанской Примеры сезона 2019/20 «Леванте» сыграет с «Вильярреалом». Начало — в 23:00 по мск. Прогноз на «Леванте» — «Вильярреал».
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    Футбол. Испания. Примера 23 Августа 2019 года
    Леванте
  • Валенсия
    •  Леванте 23:00 Вильярреал Вильярреал
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    «Леванте»

    По итогам прошлого сезона «Леванте» сумел избежать вылета в Сегунду. Команда заняла 15-е место с 44 очками в активе, оторвавшись от зоны вылета на семь баллов.

    По ходу предсезонной подготовки «Лягушки» провели восемь контрольных поединков. В четырех из них они победили, в двух сыграли вничью и в двух проиграли.

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    Накануне старта в новом сезоне Примеры подопечные Пако Лопеса не знали поражений в четырех играх кряду. Тем не менее, в первом туре они потерпели неудачу в гостевом матче против «Алавеса» (0:1).

    «Вильярреал»

    По итогам прошлого сезона «Вильярреал» также сумел сохранить прописку в элитном дивизионе. Команда финишировала на 15-й строчка аккурат над грядущим своим соперником с аналогичным количеством очков.

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    В ходе предсезонной подготовки «Желтая Субмарина» сыграла семь товарищеских встреч. Ей удалось выиграть в шести из них и только в одной она потерпела поражение — от «Шальке» (1:3).

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    • Старт нового сезона в Ла Лиге выдался фееричным для подопечных Хави Кальехи. Принимая на своем поле «Гранаду» они сыграли вничью 4:4, хотя к 73-й минуте вели 4:2.

    Прогноз

    Букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам поля, коэффициент на победу которых равен 2,55, тогда как успех гостей оценивается в 2,6, а ничья — в 3,6.

    Рекомендуем ставить на то, что «Вильярреал» выиграет, и обе команды забьют за 4,2. 0

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    «Леванте» — «Вильярреал». Прогноз (к. 4.20) и ставки на матч чемпионата Испании 23 августа 2019 года. Прогноз на «Леванте» — «Вильярреал». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 4.20
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