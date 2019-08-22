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    Будет ли и дальше «Лос-Анджелес» побеждать в МЛС?

    «Лос-Анджелес» — «Сан-Хосе Эртквейкс». Прогноз (к. 1.58) и ставки на матч регулярного чемпионата МЛС 22 августа 2019 года

    MLS
    Прогноз на «Лос-Анджелес» — «Сан-Хосе Эртквейкс»
    Карлос Вела
    В очередном туре регулярного чемпионата МЛС «Лос-Анджелес» на своем поле 22 августа сыграет с «Сан-Хосе Эртквейкс». Начало игры — 05:30 по мск. Прогноз на «Лос-Анджелес» — «Сан-Хосе Эртквейкс».

    «Лос-Анджелес»

    ФК «Лос-Анджелес» лидирует в Западной конференции, имея на своем счету 58 очков и опережает ближайшего преследователя на 16 баллов.

    «Черно-золотистые» на данный момент имеют 4-матчевую победную серию в матчах регулярного сезона, забив в этих встречах 12 голов, пропустили — пять.

    В это удачный для себя период подопечные Боба Брэдли поочередно переиграли «Атланта Юнайтед» (4:3), «Нью Ингланд Революшин» (2:0), «Нью-Йорк РБ» (4:2) и «Реал Солт-Лейк» (2:0).

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    В текущем розыгрыше МЛС «Лос-Анджелес» провел на своем поле 11 матчей, где 10 встреч выиграл и раз сыграл вничью, разница забитых и пропущенных — 34:12.

    «Сан-Хосе Эртквейкс»

    «Сан-Хосе Эртквейкс» в этой же конференции идет на шестой позиции, набрав в 25 поединках регулярного чемпионата 38 пунктов.

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    «Черно-синие» не могут одержать победу в последних трех играх регулярки, дважды проиграв при одном ничейном результате.

    Сперва «землетрясение» сыграло вничью на своей территории с «Коламбус Крю» (1:1), а потом команда дважды уступила на выезде по 1:2 — «Колорадо» и «Канзасу».

    12 выездных встреч текущего розыгрыша МЛС принесли клуб из города Сан-Хосе три виктории, столько же ничьих и шесть поражений, разница мячей — 17:22.

    Календарь и таблица АПЛ

    В этом сезоне «Лос-Анджелес» уже дважды обыграл «Сан-Хосе Эртквейкс» (5:0 и 3:1). Отметим, что «Лос-Анджелес» выиграл все четыре матча у своего соперника за всю историю противостояний.

    Прогноз на «Лос-Анджелес» — «Сан-Хосе Эртквейкс»

    В этом поединке букмекеры отдают преимущество хозяевам. На победу ФК «Лос-Анджелес» предлагают — 1.43.

    На викторию «Сан-Хосе Эртквейкс» дают — 6.40, ничья оценена — в 5.35.

    «Лос-Анджелес» набрал на данный момент превосходную форму, выиграв уже четыре встречи кряду. Считаем, что ЛА вполне может рассчитывать на продление этой серии. 0

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    «Лос-Анджелес» — «Сан-Хосе Эртквейкс». Прогноз (к. 1.58) и ставки на матч регулярного чемпионата МЛС 22 августа 2019 года. Прогноз на «Лос-Анджелес» — «Сан-Хосе Эртквейкс». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.58
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