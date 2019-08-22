«Линфилд» — «Карабах». Прогноз (к. 3.50) и ставки на матч Лиги Европы 22 августа 2019 года

«Линфилд»
На евроарене клуб из Белфаста успел провести шесть матчей. Сперва на стадии первого отборочного раунда Лиги чемпионов он дважды проиграл норвежскому «Русенборгу» с общим счетом 0:6.
Перебравшись в Лигу Европу «Линфилд» выбил из турнира фарерский клуб «ХБ Торсхавн». На островах оппоненты расписали мировую 2:2, а дома белфастцы победили 1:0.
Затем клуб по сумме двух матчей с результатом 5:3 прошел черногорскую «Сутьеску» в 3-м раунде квалификации ЛЕ.
По итогам двух матчей своего национального первенства подопечные Дэвида Хили идут на 8-м месте с тремя очками.
«Карабах»
Чемпион Азербайджана также стартовал в Лиге чемпионов. На первой стадии отбора «Скакуны» выбили албанский «Партизани» — 2:0 и 0:0.
В следующем раунде квалификации «черно-белые» одолели ирландский «Дандолк». После гостевых 1:1 «Карабах» разгромил оппонента на своей арене 3:0 и прошел дальше.
Затем подопечным Гурбана Гурбанова удалось победить АПОЭЛ на выезде со счетом 2:1, но дома они неожиданно уступили 0:2 и вылетели в Лигу Европы.
В национальном первенстве Азербайджана прошел только один тур, в котором клуб выиграл у «Кешли» с результатом 1:0 на выезде.
Прогноз
Букмекеры отдают предпочтение гостям, коэффициент на победу которых равен 1,32, тогда как успех хозяев поля оценивается в 9,5, а ничья — в 5,0.
Рекомендуем ставить на то, что «Карабах» выиграет, и обе команды забьют за 3,5. 0