«Линфилд» — «Карабах». Прогноз (к. 3.50) и ставки на матч Лиги Европы 22 августа 2019 года

В рамках первого матча раунда плей-офф квалификации Лиги Европы североирландский «Линфилд» примет на своем поле азербайджанский «Карабах». Начало — в 21:45 по мск. Прогноз на «Линфилд» — «Карабах».

«Линфилд»

На евроарене клуб из Белфаста успел провести шесть матчей. Сперва на стадии первого отборочного раунда Лиги чемпионов он дважды проиграл норвежскому «Русенборгу» с общим счетом 0:6.

Перебравшись в Лигу Европу «Линфилд» выбил из турнира фарерский клуб «ХБ Торсхавн». На островах оппоненты расписали мировую 2:2, а дома белфастцы победили 1:0.

Затем клуб по сумме двух матчей с результатом 5:3 прошел черногорскую «Сутьеску» в 3-м раунде квалификации ЛЕ.

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По итогам двух матчей своего национального первенства подопечные Дэвида Хили идут на 8-м месте с тремя очками.

«Карабах»

Чемпион Азербайджана также стартовал в Лиге чемпионов. На первой стадии отбора «Скакуны» выбили албанский «Партизани» — 2:0 и 0:0.

В следующем раунде квалификации «черно-белые» одолели ирландский «Дандолк». После гостевых 1:1 «Карабах» разгромил оппонента на своей арене 3:0 и прошел дальше.

Затем подопечным Гурбана Гурбанова удалось победить АПОЭЛ на выезде со счетом 2:1, но дома они неожиданно уступили 0:2 и вылетели в Лигу Европы.

В национальном первенстве Азербайджана прошел только один тур, в котором клуб выиграл у «Кешли» с результатом 1:0 на выезде.

Прогноз

Букмекеры отдают предпочтение гостям, коэффициент на победу которых равен 1,32, тогда как успех хозяев поля оценивается в 9,5, а ничья — в 5,0.

Рекомендуем ставить на то, что «Карабах» выиграет, и обе команды забьют за 3,5. 0