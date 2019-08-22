«Селтик» — АИК. Прогноз (к. 2.00) и ставки на матч футбольной Лиги Европы 22 августа 2019 года

В четверг, 22 августа, «Селтик» на своем поле примет АИК в рамках первого матча раунда плей-офф Лиги Европы. Встреча, которая пройдет в Глазго, начнется в 21:45 по московскому времени. Прогноз на «Селтик» — АИК.

«Селтик»

Футболисты «Селтика» свой еврокубковый путь начали с Лиги чемпионов. В первом квалификационном раунде они прошли «Сараево» (3:1 и 2:1), а во втором — «Нымме Калью» (5:0 и 2:0).

А вот в третьем квалификационном раунде чемпионы Шотландии не справились с «Клужем» (1:1 и 3:4), пропустив два решающих гола в последней десятиминутке.

Новый сезон шотландской Премьер-лиги стартовал недавно. Сыграно всего два тура, в которых «Селтик» победил «Сент-Джонстон» (7:0) и «Мотеруэлл» (5:2).

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Свой последний матч «Селтик» провел в 1/8 финала Кубка лиги, где в дополнительное время одолел «Данфермлайн» (2:1 д.в.).

АИК

Шведский АИК тоже в нынешнем сезоне играл в Лиге чемпионов. В первом квалификационном раунде он оказался чуть сильнее «Арарат-Армении» (1:2 и 3:1).

А вот во втором раунде чемпионы Швеции потерпели поражение от «Марибора» (1:2 и 3:2), притом ответная встреча завершилась в овертайме.

Вылетев из Лиги чемпионов, АИК сыграл в третьем квалификационном раунде Лиги Европы, пройдя молдавский «Шериф» (2:1 и 1:1).

В турнирной таблице чемпионата Швеции, где сыграно 20 туров, АИК занимает третье место, отставая от лидера на четыре очка.

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На минувших выходных АИК на своем поле неожиданно проиграл «Кальмару» (1:2).

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Селтика» — 1.50, победа АИКа — 6.50, ничья — 4.30.

На своем поле «кельты» действительно должны побеждать, но нас настораживает их игра в защите. Противостояние с «Клужем» доказало, что у чемпионов Шотландии много проблем в обороне, из-за которых они вновь не попали в групповой этап Лиги чемпионов.

АИК тоже нельзя сбрасывать со счетов. Шведская команда будет бороться, в чем мы не сомневаемся. Исходя из этого, наш прогноз — «тотал голов больше 2,5» за 2.00.

Еще один интересный вариант — «индивидуальный тотал "Селтика" больше 1,5» за 1.73. Хозяева могут пропустить, но должны забить больше противника, чтобы порадовать своих болельщиков. 0