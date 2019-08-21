«Лидс» — «Брентфорд». Прогноз (к. 1.61) и ставки на матч английского Чемпионшипа 21 августа 2019 года

«Лидс» будет принимать «Брентфорд» в четвертом туре Чемпионшипа. Игра пройдет на стадионе «Элланд Роуд» 21 августа. Начало встречи — в 21:45 мск. Прогноз на «Лидс» — «Брентфорд».

«Лидс»

Не сумев попасть в Премьер-лигу в прошлом сезоне, подопечные Марсело Бьелсы, недолго раскачиваясь, сразу же стали демонстрировать уверенный футбол как в нападении, так и в защите.

В первом же туре «Лидс» расправился с «Бристоль Сити» на выезде (1:3). Немного подвела команду реализация моментов в домашней игре против «Ноттингема Форест» (1:1), пройдя в Кубке Лиги «Солфорд» (0:3), «павлины» вновь одержали победу на чужом поле, одолев «Уиган» (0:2).

К поединку четвертого тура «Лидс» подходит в статусе лидера Чемпионшипа с 7 очками. Правда, располагаются они выше остальных лишь из-за разницы забитых и пропущенных мячей (6:2).

«Брентфорд»

«Пчелы» начали очередной розыгрыш турнира слабовато. Открыли сезон ребята из округа Хаунслоу поражением в домашней встрече с «Бирмингемом» (0:1), затем последовала неожиданная победа (0:1) в гостях у «Мидлсбро».

Все прогнозы на футбол

Чуть позже коллектив Томаса Франка в непростом матче в рамках Кубка Лиги после серии пенальти вылетел от «Кембридж Юнайтед» (1:1, 4:5).

Пытаясь полностью сконцентрироваться на Чемпионшипе, «Брентфорд» провел неплохую игру с «Халлом» 1:1, но команда с 2 забитыми и 2 пропущенными голами за три тура расположилась на 12 месте в таблице.

Прогноз

На победу «Лидса» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,61, на ничью — 4,20, а на победу «Брентфорда» — 5,20.

Наш прогноз на матч — победа «Лидса» с коэффициентом 1,61. 0